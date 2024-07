L’intelligenza artificiale crea le nuove emozioni di Inside Out 3: c’è anche il Senso di colpa

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Dagli anni '80 la scienza cerca di catalogare le emozioni. E quando gli sceneggiatori di Inside Out si sono trovati di fronte alla scelta hanno recuperato tutta la letteratura pregressa per selezionare le prime cinque: Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto, Paura. Tutte convivono nel quartier generale dentro la testa di Riley, una ragazzina di 11 anni. Poi arriva il sequel, Inside Out 2, Riley ha 13 anni e compaiono nuove emozioni, Noia, Invidia, Imbarazzo e Ansia.

Visto il successo del film di animazione sembra che sia solo questione di tempo per poter scoprire cosa succede in Inside Out 3. Abbiamo deciso di fare una scommessa provando a immaginare quali potrebbero essere le nuove emozioni che compariranno durante l'adolescenza di Riley. Per rappresentarle abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale. È così che hanno preso forma Orgoglio, Innamoramento, Senso di colpa, Speranza e Burn Out.

Come sono state realizzate le immagini

Lo sappiamo già, lasciare che l'intelligenza artificiale vada a briglia sciolta non è una grande idea. Va guidata, più i prompt sono ricchi di dettagli più è probabile avere un risultato soddisfacente. Per realizzare i nuovi personaggi abbiamo quindi prima selezionato le emozioni che volevamo rappresentare, e poi cercato di caratterizzarle con colori, oggetti, abiti, espressioni. L'unico dettaglio che non abbiamo specificato nel prompt è il genere.

L'intelligenza artificiale ha ricalcato gli stereotipi associando il genere maschile alle emozioni forti, e quello femminile a quelle più dolci, come la speranza o l'innamoramento. Nel caso del personaggio che abbiamo deciso di chiamare Burn out (e che racchiude una gamma di emozioni come l'esaurimento, lo stress, il tracollo) abbiamo chiesto a Bing Image generator di realizzare una figura femminile, nonostante le richieste nel prompt ha continuato a proporci un'emozione maschile.

Il significato delle nuove emozioni

In Inside Out 2 sono arrivate cinque nuove emozioni che caratterizzano l'età pre adolescenziale di Riley. Abbiamo deciso di immaginarne altrettante che potrebbero prendere forma durante l'età adulta/post adolescenziale.

Burn out: abbiamo deciso di rappresentarlo con lo sguardo spento e gli occhi sbarrati per la mancanza di sonno, la giacca e la cravatta invece sono un riferimento all'ambito lavorativo che spesso innesca il Burn out. Anche i colori sono significativi, abbiamo scelto il bianco e nero per rappresentare una situazione netta, di rottura, la spina staccata va a indicare la necessità di mettere distanza da una situazione che non è più sostenibile

Speranza: il verde va a richiamare il detto "verde speranza", il personaggio appare con gli occhi spalancati e le mani giunte, per creare un senso di attesa positivo mosso proprio dall'emozione della speranza. Dalle tasche invece sbucano margherite un richiamo al gioco "mi ama o non mi ama", insegnato ai bambini staccando proprio i petali delle margherite.

Innamoramento: abbiamo deciso di riprendere un po' di stereotipi per rappresentare l'innamoramento, il colore fucsia, le fiamme, gli occhi sognanti con le ciglia lunghissime e il sorriso dolce.

Orgoglio: lo abbiamo immaginato giallo splendente e con il ciuffo leonino. Non solo, abbiamo deciso di rappresentare l'emozione con un passo fiero e una giacca piena di medagliette che vanno ad attestare ogni successo.

Senso di colpa: Il colore è a metà tra il grigio e l'azzurro stinto, il senso di colpa ha lo sguardo triste e preoccupato, per rappresnetare la sensazione di peso costante che subisce chi prova questa emozione abbiamo deciso di rappresentarlo con un grande masso che tiene stretto sul petto.