Luis Sal riappare per parlare dell’addio a Muschio Selvaggio: “Era diventato il podcast di Fedez” Con un video pubblicato sul canale Youtube del podcast, Luis Sal spiega come siano andate le cose dal suo punto di vista: “Mi sono ritrovato ad avere a che fare con i legali di Federico, in mezzo a un giochino che lui è molto bravo a fare”.

A cura di Andrea Parrella

Alla fine arriva anche la verità di Luis Sal sul suo addio a Muschio Selvaggio. A ventiquattr'ore dal video in cui Fedez ha spiegatole ragioni per cui l'ex collega e amico e si è allontanato dal popolarissimo podcast, è proprio Sal a pubblicare un video di spiegazioni sul canale Youtube di Muschio Selvaggio. Lo fa con il suo stile, partendo da una spiegazioni della natura e la genesi del podcast: "Gli argomenti sono la cosa più importante, mentre noi, l'ego, il gossip, sono l'ultima delle cose, perché già si parlava abbastanza di Fedez e non doveva essere un altro luogo in cui si parlava ancora di lui". Premesse volate via col tempo, a detta di Luis Sal:

Ahimè col passare del tempo queste premesse vengono a mancare. Glielo faccio notare prima da amico, in tanti modi, e glielo fate notare anche voi nei commenti, dicendo interrompesse, parlasse sopra gli ospiti. Si ribalta tutto, la piramide, le fondamenta vengono sradicate. Dopo questi anni in cui mi sentivo emarginato nel mio stesso progetto, inascoltato da Federico sia nella parte creativa che esecutiva, perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti e poi mi chiedeva scusa e continuava ancora a farlo. Arrivo al 2023 dopo Sanremo.

L'ultima conversazione con Fedez

A questo punto, utilizzando dei fumetti che simulano lo scambio di conversazione avuto con Fedez dopo alcuni giorni di riflessione, probabilmente su WhatsApp in una chat in cui erano presenti anche altri collaboratori del podcast e la madre dell'artista, Sal spiega di aver deciso di comunicare a Fedez di vedere il podcast troppo cambiato e non identificarsi più nel progetto, quindi di voler abbandonare. Uuna conversazione dai toni pesanti, con Fedez arrabbiato (lui stesso aveva detto di non averla presa benissimo), al culmine della quale il cantante avrebbe detto: "Non puoi togliermi il mio podcast, ingrato di merda, vieni a prendere le tue cose quando non ci sono e non farti più vedere a Muschio Sevlaggio". Poi avrebbe abbandonato il gruppo, dicendo alla madre di occuparsi della cosa: "Questa è stata l'ultima interazione diretta tra noi", spiega Sal, "mi sono trovato a difendermi dal legale di Federico, cosa che va avanti tutt'oggi". Nelle settimane successive Sal dice di essere stato contattato da un collaboratore del podcast che gli annunciava Fedez stesse per registrare una puntata, chiedendogli se volesse partecipare. Stando a quanto afferma lo Youtuber, Fedez gli avrebbe proposto di acquisire il suo 50%, invitandolo in puntata a scusarsi per quello che stava accadendo, soprattutto per i commenti per lo più dedicati all'assenza di Sal.

Il video pubblicato sul canale di Muschio Selvaggio

Lui Sal quindi prosegue dicendo: "Dice cose non vere su di me. Mi trovo nelle condizioni di dovermi difendere da una narrativa della quale non avrei voluto far parte nemmeno nel privato, far parte di un giochino che Federico è molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Basta: dillo alla mamma e all'avvocato". Specifica quindi che Fedez non sa stia pubblicando sul canale e conclude così: