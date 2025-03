Che fine ha fatto Muschio Selvaggio: i video sono fermi da mesi e forse c’è un motivo

video suggerito

Dal 5 dicembre il podcast Muschio Selvaggio ha smesso di pubblicare nuove puntate. Non è chiaro cosa sia successo, le visualizzazioni degli ultimi contenuti si stavano abbasando ma il podcast aveva ancora una buona base di utenti. Un piccolo indizio si può trovare in uno degli ultimi commenti.

A cura di Valerio Berra

Muschio Selvaggio è sparito. Il podcast lanciato da Fedez e Luis Sal sembra aver chiuso la sua programmazione o comunque si è preso una lunga pausa. E forse quello che è più interessante è come si è chiuso. Un anno fa è stata pubblicata su YouTube l’ultima puntata (parecchio controversa) condotta da Fedez e Mr. Marra. Poi è successo tutto quello che sappiamo.

Luis Sal ha ottenuto le quote della società che gestisce il podcast, è tornato a condurre, sono stati introdotti nuovi format e intanto i numeri delle visualizzazioni sono crollati. Intanto Fedez e Mr. Marra hanno aperto da soli Pulp Podcast, il loro nuovo format in cui praticamente proseguono lo stesso lavoro iniziato su Muschio Selvaggio.

Quale è stato l’ultimo contenuto pubblicato sul canale di Muschio Selvaggio

Da qualche tempo però sembra che il progetto Muschio Selvaggio sia completamente bloccato. L’ultimo video è stato pubblicato il 5 dicembre del 2024. Il titolo era “che macello” e faceva parte del format “dibattitini”. Nella puntata ci sono due gruppi di persone con opinioni opposte che parlano di un tema. Qui nello specifico il confronto era tra carnivori e vegani.

Da qui in poi nulla. Giusto qualche Reel pubblicato sul profilo Instagram nei giorni dopo per rilanciare la puntata. Ultimo contenuto disponibile: 8 dicembre 2024. Ed è qui che si può leggere il commento di un utent che comincia a chiedersi: “Ma muschio esiste ancora?”. Solo una risposta, da parte di uno degli ospiti: “È selvaggio”.

Cosa sappiamo sul futuro di Muschio Selvaggio

Fanpage.it ha contatto il management di Luis Sal. O almeno, l’ultimo contatto che abbiamo rintracciato come sui manager ma non abbiamo avuto risposta. Proprio sotto l’ultimo video però c’è un commento che può aprire a una nuovo futuro per Muschio Selvaggio. Il canale YouTube stesso ha scritto: “Abbiamo raccolto i vostri consigli in questa stagione pilota di dibattitini e li useremo per migliorare il format nella nuova stagione! Grazie a tutti”.

E poi, sempre il canale ufficiale, dopo un elenco delle cose che hanno funzionato e quelle che non hanno funzionato del format ha scritto: “2025 ARRIVIAMOOOOO”. Probabile quindi che Luis sia al lavoro su nuovi format per il podcast. Contenuti che per ora, non sono pervenuti.

YOUTUBE | I commenti sotto l'ultimo video di Muschio Selvaggio