Fedez annuncia il nuovo podcast Pulp con Mr Marra, nel video di presentazione una frecciata a Muschio Selvaggio Dopo l'addio travagliato a Muschio Selvaggio, Fedez è pronto a rimettersi in gioco e su Instagram annuncia la prima puntata del suo nuovo podcast Pulp con Mr Marra. Nel video di presentazione una frecciata al vecchio format che conduceva con Luis Sal.

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'addio travagliato a Muschio Selvaggio, che all'inizio conduceva insieme a Luis Sal, Fedez adesso è pronto a una nuova avventura. In un post pubblicato su Instagram, ha annunciato la prima puntata del suo nuovo podcast con Mr Marra: si chiamerà Pulp Podcast e l'episodio d'apertura andrà online lunedì 25 novembre alle 14. Un mese fa, il rapper aveva spoilerato il logo del nuovo format, senza dare ulteriori informazioni. Ancora non è chiaro cosa tratterà nello specifico, ma verosimilmente continuerà a spaziare tra gli argomenti d'attualità, invitando ospiti divisivisi del mondo politico e dello spettacolo. Se l'entusiasmo per il nuovo format è alto, però, nel video di presentazione non manca una frecciata a Muschio Selvaggio.

La frecciata a Muschio Selvaggio nel video di presentazione di Pulp

"Dove eravamo rimasti?", recita Mr Marra nel video di presentazione di Pulp. Fedez, a quel punto, parte a cantare la sigla del nuovo format: "Liturgia di un bigotto, le teorie del complotto, omelie sul cruscotto, litanie di un corrotto. Con il cervello in pappa ma con il vento in poppa voglio arrivare al succo, goditi la Pulp". Prima delle strofe cantante, però, il rapper ha mandato una frecciata a Muschio Selvaggio: all'inizio del filmato, un collaboratore domestico fa pulizie in casa, sistemando anche il cane Silvio e togliendo la sporcizia in ogni angolo dell'appartamento. Mentre rassetta, nota un barattolo contenete del muschio verde ammuffito, quindi lo prende e lo getta via, come a voler chiudere definitivamente il capitolo del podcast precedente.

Perché Fedez non conduce più Muschio Selvaggio con Luis Sal

Fedez ha smesso di condurre Muschio Selvaggio con Luis Sal a causa di alcune divergenze professionali e personali. Tutto risale al 2023, quando Sal spiegò in un video caricato su Youtube i motivi della sua assenza nel podcast, collezionando milioni di visualizzazioni. Fedez portò avanti il programma proprio al fianco di Mr. Marra ma, alla fine, dopo una disputa legale sulla proprietà del format, il Tribunale di Milano stabilì che la società di Luis Sal avesse il diritto di rilevare le quote di Fedez, esautorando quest'ultimo dalla gestione del podcast. Da quel momento, Fedez ne terminò la conduzione.

Nel comunicato diramato dall'azienda oggi totalmente riferita a Sal, si leggeva: "La battaglia giudiziaria per il controllo della società Muschio Selvaggio s.r.l. è terminata a favore di Luis Sal: lo scorso 28 maggio 2024, il Tribunale di Milano con una decisione riservata, resa nota in data odierna, ha rigettato definitivamente il reclamo intentato da Doom (società di Fedez ndr) nei confronti della società di Luis, difesa dall’Avv. Ferrarini Nicolò del Foro di Modena; spegnendo così l’ultimo tentativo di Fedez di riprendersi il podcast".