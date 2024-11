Fedez pronto a un nuovo podcast con Mr. Marra dopo Muschio Selvaggio, sui social lo spoiler del logo

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'epilogo travagliato del podcast Muschio Selvaggio, che conduceva insieme a Luis Sal, Fedez adesso è pronto a cimentarsi in un nuovo podcast. Stavolta, al fianco del rapper ci sarà Mr.Marra, pseudonimo di Davide Marra. Sui social lo spoiler del logo e della location nella quale verrà registrato il nuovo format.

Il nuovo podcast di Fedez e Davide Marra

In alcune stories pubblicate su Instagram da Fedez, il rapper e Mr. Marra sono arrivati per la prima volta nella location del podcast. Pareti con carta da parati damascata e colori accesi: nella sala in cui verrà registrato il nuovo format i lavori, sono ancora in corso, ma il logo già c'è. Toccherà attendere ancora, però, per conoscerne il nome. Un mese fa, nel frattempo, è partita la nuova stagione di Muschio Selvaggio, che prima Fedez conduce accanto a Luis Sal. Tante le novità e i temi affrontati, come la legalizzazione della cannabis, la fisica o lo scontro tra Israele e Palestina. Il programma sembra cambiato profondamente, ma la risposta di Fedez non ha tardato ad arrivare.

Perché Fedez non conduce più Muschio Selvaggio con Luis Sal

Fedez ha smesso di condurre Muschio Selvaggio con Luis Sal a causa di alcune divergenze professionali e personali. Tutto risale al 2023, quando Sal spiegò in un video caricato su Youtube i motivi della sua assenza nel podcast, collezionando milioni di visualizzazioni. Fedez portò avanti il programma proprio al fianco di Mr. Marra ma, alla fine, dopo una disputa legale sulla proprietà del format, il Tribunale di Milano stabilì che la società di Luis Sal avesse il diritto di rilevare le quote di Fedez, esautorando quest'ultimo dalla gestione del podcast. Da quel momento, Fedez ne terminò la conduzione.

Nel comunicato diramato dall'azienda oggi totalmente riferita a Sal, si leggeva: "La battaglia giudiziaria per il controllo della società Muschio Selvaggio s.r.l. è terminata a favore di Luis Sal: lo scorso 28 maggio 2024, il Tribunale di Milano con una decisione riservata, resa nota in data odierna, ha rigettato definitivamente il reclamo intentato da Doom (società di Fedez ndr) nei confronti della società di Luis, difesa dall’Avv. Ferrarini Nicolò del Foro di Modena; spegnendo così l’ultimo tentativo di Fedez di riprendersi il podcast dopo il precedente provvedimento di sequestro dello scorso febbraio che aveva disposto il congelamento delle quote di Doom e la nomina di un custode giudiziario".