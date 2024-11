video suggerito

Cos’ha detto Fedez su Vannacci: “Comunicativamente è dieci spanne sopra Schlein, se la mangia” Ospite a La Zanzara di Giuseppe Cruciani, Fedez ha parlato delle abilità comunicative del generale Roberto Vannacci, secondo lui molto più efficaci rispetto a quelle di Elly Schlein: “La Schlein non attecchisce, chi la voterebbe oggi? Io da comunicatore guardo e non giudico, non voglio avere la bandiera di uno o dell’altro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fedez è stato ospite della puntata di martedì 26 novembre a La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Nel corso dell'intervista, in cui ha parlato anche dell'inchiesta Ultras, ha menzionato il suo nuovo podcast Pulp con Mr Marra. Alla domanda del conduttore su chi potrebbero essere i nuovi ospiti, il rapper ha detto la sua sul generale Roberto Vannacci, esprimendo anche un elogio verso le sue qualità comunicative. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Fedez su Vannacci a La Zanzara

Parlando del podcast Pulp, che il rapper conduce con Mr Marra dopo l'addio turbolento a Muschio Selvaggio, Cruciani gli ha chiesto degli ospiti che intende invitare: "Avrai un generale, ad esempio", ha detto. "Abbiamo un generalissimo", ha ribattuto Fedez. "Chi? Vannacci? Sarebbe bellissimo un confronto Fedez Vannacci, anche se secondo me sei più Vannacciano che Schleiniano", ha incalzato il giornalista. Fedez ha confermato quando detto e, allora, il conduttore gli ha fatto notare quanto ciò risultasse strano, visto che in passato il rapper ha fatto dirette social insieme ad Andrea Zan, mentre nella trasmissione si è aperto a un confronto col generale che nel suo libro definisce i gay come "non normali".

Fedez, però, ha sottolineato di non starsi schierando dalla parte di nessuno: "Cosa me ne frega? Ragazzi la Schlein non attecchisce, chi la voterebbe oggi oggettivamente? Io da comunicatore guardo, non giudico e non mi interessano le tifoserie, non voglio avere la bandiera di uno o dell'altro. Comunicativamente Vannacci è dieci spanne sopra, se la mangia", le parole di Fedez. Che poi ha aggiunto, cambiando discorso: "Il mio ospite ideale sarebbe Gasparri".

Fedez: "Muschio Selvaggio ha perso qualità"

Dopo l'addio a Muschio Selvaggio, che conduceva insieme a Luis Sal, Fedez ha pubblicato da pochi giorni la prima puntata di Pulp. A La Zanzara ha detto la sua sul vecchio format: “Di Muschio Selvaggio resta poco e niente. L’attuale Muschio secondo me ha perso qualità". Già nel video di presentazione di Pulp, in realtà, il rapper aveva lanciato una frecciata al podcast. All'inizio del filmato, infatti, un collaboratore domestico notava in casa sua un barattolo contenete del muschio verde ammuffito, quindi lo prendeva e lo gettava via, come a voler chiudere definitivamente il capitolo precedente.