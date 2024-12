Gasparri punge Fedez: “A Sanremo rapper con legami a tifosi discutibili di Milano”

Il senatore di Forza Italia lancia l’allarme “rapper” a Sanremo: “Mi dicono che ci siano dei contatti con una certa tifoseria di S. Siro, se fossi in Rai direi di controllare se questi sono un po’ limitrofi ad ambienti sotto indagine”. Poi la stoccata: “Fedez non è un cantante, ma è uno che parla”.

Maurizio Gasparri versus Fedez, ci risiamo. Dopo le schermaglie recenti a La Zanzara (con segnali distensivi e un invito al nuovo podcast del rapper), il senatore di Forza Italia Maurizio rispondendo ad una domanda dei conduttori sui nomi scelti come ‘big’ per la prossima edizione del festival di Sanremo, ha punto di nuovo Fedez: "Pare che alcuni rapper abbiano legami con tifosi discutibili di Milano". E lancia l'allarme: "Attenzione a vedere contiguità con fenomeni di violenza".

Maurizio Gasparri, ospite del programma di Rai Radio1 "Un giorno da Pecora", ha attaccato Fedez e ha polemizzato sull'assenza a Sanremo di artisti come Al Bano e Amedeo Minghi:

Non voglio aprire una polemica sui cantanti di Sanremo, mi dispiace per l'esclusione di Al Bano ed Amedeo Minghi. Le scelte di Conti? Mi dicono che ci sono alcuni rapper che pare abbiano avuto un po’ di legami con tifosi discutibili di Milano. Mi dicono che ci siano dei contatti con una certa tifoseria di S. Siro, se fossi in Rai direi di controllare se questi sono un po’ limitrofi ad ambienti sotto indagine. Ci vuole cautela, bisogna capire cosa vanno a dire. Attenzione a vedere la contiguità di alcuni con fenomeni di violenza e nel caso verificare.

E su Fedez è stato molto più diretto quando Giorgio Lauro ha chiesto: "Cosa ne pensa della presenza del rapper Fedez, che lei ha spesso criticato, sul palco dell’Ariston?". Il senatore Maurizio Gasparri ha dichiarato:

Non mi pronuncio ma Fedez non è un cantante secondo me, lui parla, è come me, racconta una roba. Jovanotti è un cantante ma ogni tanto fa anche rap.