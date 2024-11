video suggerito

Fedez parla per la prima volta dell'inchiesta Ultras: "Luca Lucci? È un mio amico e frequento chi ca**o mi pare" Il rapper parla per la prima volta dell'inchiesta sul mondo Ultras a La Zanzara: "Luca Lucci era un mio amico e non tradisco le mie amicizie. Lo rincontrerei perché non esiste il reato di cattiva frequentazione".

Fedez è stato ospite della puntata di martedì 26 novembre de La Zanzara e ha affrontato per la prima volta l'inchiesta sul mondo Ultras che lo ha visto coinvolto, in particolare per una lunga conversazione con Luca Lucci. Alla domanda diretta di Giuseppe Cruciani: "Frequenteresti ancora Luca Lucci alla luce di quanto successo?", il rapper ha risposto con fermezza: "Era un mio amico e non tradisco le mie amicizie. Lo rincontrerei e non esiste il reato di cattiva frequentazione. Non ricopro una carica pubblica e, se non commetto reati, io frequento chi cazzo voglio".

Le parole di Fedez su Luca Lucci

In uno scambio acceso e senza filtri, Fedez difende la sua posizione, respinge ogni accusa e si interroga sulle ragioni per cui il suo nome sia stato associato alla vicenda.

Chiunque mi mette in mezzo sulla questione degli Ultra, lo fa a sproposito. Ci sono intercettazioni che mi riguardano nei quali parlo solo dei cazzi miei. Allora mi chiedo: il mio nome è uscito in mezzo per quale motivo? Se dico a un amico: "Mi dai una mano a piazzare la bevanda allo stadio" e l'amico mi dice: "Non ho nessuno" e la stessa Procura lo dice, il nome mio perché esce in mezzo? Devo stare attento a chi frequento? Io frequento chi cazzo voglio. Frequentavo una persona che era un pregiudicato che si stava reinserendo nella società, poi non posso sapere cosa faceva sul suo privato.

Fedez invita Maurizio Gasparri al Pulp Podcast

Nel corso dell’intervista non sono mancati momenti di leggerezza. Giuseppe Cruciani e David Parenzo hanno coinvolto in diretta il senatore Maurizio Gasparri, noto per i suoi scontri social con Fedez. Il dialogo si è aperto con un botta e risposta ironico: "Ma sei una voce registrata?", ha chiesto Gasparri a Fedez. "No, sono intelligenza artificiale", ha replicato il rapper a Gasparri, che poi ha scherzato: "Finalmente hai un'intelligenza". I due hanno discusso animatamente, soprattutto sul tema delle droghe, ma con la mediazione di Cruciani è stato stabilito un futuro incontro al Pulp Podcast di Fedez. Chi vivrà vedrà.