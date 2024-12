video suggerito

Fedez e la stoccata a Chiara Ferragni a Real Talk: “Chi perde un marito trova un patrimonio” Fedez è stato ospite del format Real Talk, su Youtube, in cui attraverso barre scritte da lui ha ripercorso alcuni momenti intricati della sua vita, lanciando stoccata ad ex amici come Luis Sal, passando per la ex moglie Chiara Ferragni e parlando anche dell’indagine Doppia Curva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fedez è stato ospite di Real Talk, format ormai di culto dedicato al rap italiano, in cui gli artisti sono chiamati ad esibirsi con strofe inedite su strumentali prodotte da Bosca, uno degli ideatori dello show. Il rapper milanese non si è inibito nel rivolgere le sue rime a personaggi anche piuttosto noti, menzionando questioni relative al suo privato che sono diventate di dominio pubblico. Non sono mancati riferimenti a Chiara Ferragni e al nuovo compagno, ma anche a Luis Sal e il suo Muschio Selvaggio, passando per il dissing con Antonio Dikele Distefano e altro ancora.

Fedez e la stoccata a Chiara Ferragni a Real Talk

Tanti sono i punti che Fedez tocca nei quasi dieci minuti di barre nel format Real Talk, dove si è esibito senza filtri, toccando ogni punto della sua vita, compresa l'indagine Doppia Curva e la sua amicizia con Luca Lucci, capo ultras della Curva Sud del Milan, nonché narcotrafficante. Il rapper non la rinnega e, anzi, canta: "Meglio pregiudicati almeno sai chi hai davanti", ma davvero non le manda a dire a nessuno, come dimostrano le barre rivolte alla ex moglie Chiara Ferragni e al suo attuale compagno, Giovanni Tronchetti Provera, e infatti dice: "

Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio […] Non so che cos’era che ti tratteneva, da prendere il tutto e andartene via, come se ogni giorno ti alzassi dal letto, e per ogni bacio un’amnesia.

E ancora, sull'amore dice: "Ho pensato di varcare le porte dell’amore ma stavo solo bussando sulla soglia del dolore", per poi ripetere un ‘ritornello' ormai noto: "Più ci rifletto e penso che forse è tutto sbagliato, ogni ca**o della mia vita diventa un caso di Stato". E a questo proposito rincara la dose: "Non mi stupirebbe se un giorno vedessi Myrta Merlino fare un servizio sul mio ca**o depilato".

L'attacco a Distefano e a Luis Sal

Il rapper non si è trattenuto e, infatti, non è solo la ex moglie a cui si rivolge nelle sue barre. Un esempio è il riferimento ad Antonio Dikele Distefano, per l'intervista il cui contenuto non gli è mai andato a genio e di cui dice: "Fai ca**re a rappare/compra una bella recensione/hanno messo a libro paga un magazine di settore/ho ascoltato una canzone scritta dal suo fondatore/fa ca**re come rapper e come intervistatore". Una stoccata anche a Luis Sal, suo vecchio amico, che cita partendo dal podcast che conducevano insieme: "Non me ne frega un ca**o so che ho un caratteraccio, ultimamente faccio schifo, come Muschio Selvaggio".

"Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta"

Tra le tante barre anche quella dedicata al suo stato di salute, da cui parte per dire di aver cambiato vita e sembra fare riferimento a qualcuno a lui vicino e che, però, non ha intenzione di mostrare fuori:

Stanotte ho un altro malore, mi sa che tra poco tolgo il disturbo, il male che ho fatto in amore ho capito che adesso è arrivato il mio turno. Voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene, ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene