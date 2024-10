Fedez vola in America, le prime parole dopo il silenzio social: “Il sistema non mi ha dato scelta”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Fedez è tornato sui social per annunciare il suo viaggio in America. Senza svelare l'identità dei suoi compagni di viaggio – due uomini, stando all'immagine resa pubblica con l'areo sullo sfondo – né il motivo della sua trasferta, il rapper ha rotto il silenzio social che durava da diverse settimane. Dopo il caso ultrà, la querelle con Valerio Staffelli di Striscia La Notizia e il presunto accordo sul divorzio con Chiara Ferragni non ancora arrivato, Federico Lucia ha deciso di rendere partecipi i suoi fan del suo spostamento. Nell'ultima story pubblicata una canzone, con il testo piazzato a caratteri cubitali al centro del video, che cita queste parole: "Voglio cambiare l'opinione pubblica. Sono la voce, ma il sistema non mi ha dato una scelta".

Le foto di Fedez in America

Federico Lucia alias Fedez è volato in America e con alcune IG story ha deciso di comunicare la sua ‘trasferta' ai suoi fan. Non ha chiarito il motivo del suo viaggio né svelato l'identità dei suoi accompagnatori, ma il rapper con la sua mossa ha spezzato un silenzio social che durava da tempo. Neanche nel giorno della sua festa di compleanno aveva condiviso contenuti: è stato il settimanale Oggi a raccontare i dettagli sui festeggiamenti del rapper durante i quali ha voluto con sé soltanto pochi amici intimi.

Cosa dice la canzone pubblicata tra le stories

Criptica, però, la decisione di mostrare a caratteri cubitali alcuni versi della canzone che ha scelto come colonna sonora dell'ultima IG story. Si tratta di All My Life di Lil Durk e recita queste parole (tradotte dall'inglese):

Tutta la mia vita (tutta la mia vita)

Hanno cercato di buttarmi giù.

Ho deciso che dovevo smettere, ma i media mi hanno chiamato "minaccia".

Mi sono seduto con il sindaco e i politici, sto cercando di cambiare l'opinione pubblica.

Non si può più incolpare il mio passato, vengo dalle macerie

Alcuni dicevano che non sarei mai stato una superstar, ma io so di essere diverso (no, no, no).

Sono The Voice, ma il sistema non mi ha dato una scelta.

Conosco alcune persone che non sono ancora state coinvolte.