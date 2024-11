video suggerito

Fedez bacia una donna in un locale a New York, il video delle effusioni in discoteca Un bacio appassionato tra Fedez e una ragazza misteriosa accende la curiosità degli appassionati di gossip. Il rapper si trovava in una discoteca di New York quando è stato filmato. Le immagini risalgono a poche ore fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Un bacio scambiato all’interno della discoteca Circoloco di New York finisce in un video pubblicato sui suoi canali social dal giornalista Alberto Dandolo. Nel filmato compaiono Fedez e una donna misteriosa, evidentemente molto presi l’uno dall’altra. Fedez e la giovane si scambiano un lungo bacio ma a qualche metro di distanza ci sono le telecamere che li inquadrano. Le immagini girate in discoteca risalgono a poche ore fa, le 13,20 (ora italiana) del 2 novembre. Qual è l’identità della donna che si accompagna all’artista? E si tratta solo di un flirt o di una relazione più importante ma ancora agli inizi? ciò che è certo è che la giovane non sembra la modella Garance Authiè che per qualche mese si è accompagnata al rapper. I due si sarebbero allontanati definitivamente già da qualche settimana.

Anche Chiara Ferragni ha voltato pagina con Giovanni Tronchetti Provera

Come Fedez, anche Chiara ha voltato pagina. La celebre influencer è stata sorpresa in più di un’occasione al fianco dell’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, erede dell’impero Pirelli. Tra i due sarebbe in corso una vera e propria storia d’amore, tanto che Chiara avrebbe già deciso di presentarlo al suo “clan” tutto al femminile, formato dalla madre Marina Di Guardo e dalle sorelle Valentina e Francesca.

Il silenzio social di Fedez, poi il viaggio a New York

Fedez ha scelto un lungo silenzio social durato circa un mese. Coinvolto – sebbene non direttamente – in una serie di polemiche cominciate dopo l’arresto del suo bodyguard Christian Rosiello, aveva recentemente annunciato che si sarebbe allontanato dall’Italia. Lo abbiamo ritrovato qualche giorno fa a New York, intento a festeggiare Halloween con un gruppo di amici. Proprio al termine di tali festeggiamenti avrebbe incontrato la misteriosa ragazza che compare insieme a lui nel video girato dal giornalista Dandolo.