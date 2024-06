video suggerito

Dopo l’addio di Fedez il podcast Muschio Selvaggio sta affondando: cosa dicono i numeri Il podcast Muschio Selvaggio è diventato uno dei casi più interessanti tra gli show nativi nei media digitali. Ha intercettato prima di molti altri una tendenza già aperta negli Stati Uniti ed è stato al centro di parecchi cambiamenti, equilibri legati soprattutto al rapporto tra i suoi due conduttori: Fedez e Luis Sal. Abbiamo analizzato i suoi numeri per capire l’andamento delle ultime puntate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Muschio Selvaggio è stato tante cose. La prima puntata è stata pubblicata su YouTube il 13 gennaio 2020. Prima della pandemia, prima di un processo di digitalizzazione forzato, prima che i podcast cominciassero a erodere lo spazio di televisioni e talk show. Il casting del primo episodio prevedeva Fedez, Luis, la nonna di Fedez e Bello Figo. Per chi non conoscesse l’ultimo ospite, Bello Figo è il punto di intersezione tra un pioniere della trap, un meme molto discutibile e un progetto di denuncia sociale.

Poi è successo tutto quello che sappiamo. Muschio Selvaggio ha colto una tendenza che nel mercato dell’intrattenimento degli Stati Uniti si stava già affermando, ha creato puntate con qualsiasi tipo di ospite, è arrivato al Festival di Sanremo e poi c’è stata la rottura tra i due conduttori. Passaggio suggellato dal meme “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”. C’è stata la fase con Fedez e Mr. Marra e poi la fase guidata da Luis.

Ora, ha spiegato Fedez su Instagram, sarà lui a lasciare Muschio Selvaggio. Rimarrà tutto in mano a Luis, forse per potersi concentrare su un nuovo podcast con Mr. Marra. Intanto però Muschio è proseguito. Tra le puntate anche una realizzata con un deepfake di Che Guevara. Ma come sta andando il podcast?

Come leggere i dati degli ascolti su YouTube

Una premessa. I dati delle visualizzazioni che andremo a vedere su YouTube non sono l’Auditel. I video su YouTube restano nel tempo. C’è chi li guarda appena escono, chi aspetta la sera, chi li rimanda al fine settimana. Chi invece li scopre tardi e li guarda tutti insieme. Nell’analizzare i dati delle puntate bisogna quindi tenere conto anche di questo.

I dati delle puntate di Muschio Selvaggio

L’ultima puntata in cui Fedez e Luis hanno condotto insieme Muschio Selvaggio è stata nel gennaio del 2023. Da quel momento c’è stato un periodo di interregno in cui Fedez si è presentato da solo con gli ospiti, una prima prova con Mr. Marra e poi un paio di video in cui prima Fedez e poi Luis hanno ufficializzato la rottura.

Da questo punto possiamo identificare due stagioni. La prima è la stagione di Muschio condotta da Fedez e Mr. Marra. Sono 22 episodi più uno con solo Fedez, puntata del 20 novembre 2023 con Cathy La Torre e Mario Adinolfi. Dopo questa fase è partita la conduzione di Luis che al momento è arrivata a 9 episodi.

Per fare un calcolo credibile vediamo quindi la media tra gli ultimi 9 episodi della fase Mr. Marra e Fedez e i primi 9 della fase Luis. Tutti i numeri delle visualizzazioni sono stati approssimati tenendo conto solo delle migliaia. Un episodio che segna 871.374 visualizzazioni quindi viene contato come 871.000.

Facendo tutti i calcoli, la media delle visualizzazioni nelle prime 9 puntate di Muschio Selvaggio condotte da Luis arriva a 422.000. La media delle ultime 9 puntate condotte da Fedez e Mr. Marra è quasi il doppio: 777.000. Un andamento che si può vedere anche nella media dei like lasciati dagli utenti. Nelle prime 9 puntate condotte da Luis è 17.807, nelle ultime 9 condotte da Fedez è 27.775.