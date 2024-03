Ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast con Fedez e Mr. Marra chiude il 25 marzo Dal 25 marzo alle 12 sarà disponibile l’ultima puntata di Muschio Selvaggio con Fedez e Mr. Marra. Si parlerà di porno, gli ospiti sono Alex Mucci, compagna di Mr. Marra, una delle OnlyFanser più famose d’Italia, e lo stand up comedian Pippo Ricciardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Sarà disponibile da lunedì 25 marzo alle ore 12 l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Mr.Marra, divenuto celebre non solo per la sua popolarità, ma anche per le vicende legali che hanno interessato i due fondatori, Fedez e Luis Sal, ragione di questa chiusura anticipata. La puntata conclusiva avrà come ospiti Alex Mucci, la compagna di Mr. Marra, una delle OnlyFanser più famose d'Italia, e Pippo Ricciardi, stand-up comedian, famoso per i suoi spettacoli in cui commenta i film porno. Al porno, alla sua fruizione, sarà dedicato l'intero episodio che al momento definisce la chiusura del progetto Muschio Selvaggio.

"Questa puntata è più profonda di quello che sembra. Si, perché alla fine cosa stiamo dicendo e cosa vogliamo dire?… che va bene tutto nei limiti della legge! Non sei sbagliato." Sono le parole con cui Fedez chiuderà l'episodio che segna, con ogni probabilità, la fine di Muschio Selvaggio così come lo conosciamo oggi. Il rapper, che aveva inizialmente annunciato di voler andare avanti con le registrazioni fino a quando un tribunale non sarebbe pronunciato nel merito della disputa legale, ha comunicato pochi giorni fa di voler interrompere tutto per le troppe difficoltà nell'andare avanti.

Poche settimane fa arrivava la notizia dell'ordinanza che stabiliva il sequestro delle quote di Muschio Selvaggio riferite allo stesso Fedez, detentore del 50% di Muschio Selvaggio, su richiesta di Sal che possiede l'altra metà della società. La svolta sulla vicenda è arrivata a seguito di un tentativo di un botta e risposta di offerte di entrambi per acquisire la quota dell'altro, che si sarebbe dovuto risolvere attraverso il meccanismo della cosiddetta clausola statutaria della roulette russa, che tuttavia è emerso Fedez e Sal interpretassero in modo diverso. Da qui l'ordinanza di sequestro delle quote, con Fedez che aveva inizialmente affermato di voler proseguire con Muschio Selvaggio, prima di decidere di fermarsi, come annunciato nell'anteprima della penultima puntata:

Da 10 mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che io e Marra abbiamo in mente. È molto complesso ma una parte dell’unica entrata che abbiamo per sostenere questo progetto, che sono le visualizzazioni, non vanno nemmeno al progetto stesso. La situazione è parecchio complessa e, viste le ultime vicissitudini, non reputiamo più opportuno andare avanti. Non ha senso continuare così, sta diventando una situazione insostenibile per tutti”.