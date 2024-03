Fedez e Marra confermano lo stop di Muschio Selvaggio: “Proseguiremo insieme, qui o altrove” In apertura della puntata di Muschio Selvaggio rilasciata oggi 11 marzo, Fedez e Mr Marra annunciano lo stop del podcast che proseguire per 3 puntate prima di interrompersi. In un breve filmato i motivi che li hanno convinti a fermarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Fedez e Mr Marra confermano che Muschio Selvaggio si ferma qua. Il podcast, oggetto di una diatriba legale tra Fedez e l’ex socio Luis Sal, andrà avanti per altre tre puntate (quella rilasciata oggi 11 marzo più altre due già registrate) prima di interrompersi in attesa di capire che cosa fare in futuro. Sono stati i protagonisti degli ultimi 10 mesi del progetto a spiegare quanto è accaduto, addentrandosi nelle ragioni che li hanno spinti – contrariamente a quanto Fedez aveva dichiarato all’inizio – a interrompere le registrazioni.

Fedez: “I soldi stanno finendo, situazione in una fase di stallo”

“Vogliamo parlavi del futuro di questo podcast. Abbiamo girato questa più altre due puntate. Poi non gireremo più puntate perché la situazione è in una fase di stallo, i soldi stanno finendo”, ha spiegato Fedez in apertura della puntata dell’11 marzo, “Da 10 mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che io e Marra abbiamo in mente. È molto complesso ma una parte dell’unica entrata che abbiamo per sostenere questo progetto, che sono le visualizzazioni, non vanno nemmeno al progetto stesso. La situazione è parecchio complessa e, viste le ultime vicissitudini, non reputiamo più opportuno andare avanti. Non ha senso continuare così, sta diventando una situazione insostenibile per tutti”. “Ringraziamo tutti, pubblicheremo le ultime due puntate che abbiamo già realizzato e poi attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la situazione non è risolta”, ha aggiunto Marra, “Si potrebbe impantanare in lungaggini legali ma non è nostra intenzione costruire qualcosa e poi vederla distrutta per volontà altrui”.

Fedez: “Sono disposto a pagare, non abbiamo capito le intenzioni dall’altra parte”

“Noi vorremmo portare avanti questo podcast. Io sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia anche più di quello che è il valore attuale, anche perché il valore attuale non è proprio sostenibile. Abbiamo voglia di portare avanti questo progetto. Ci tengo a ringraziare Davide perché ha portato le sue idee, la sua visione di un podcast e, pur chiamandosi ancora Muschio Selvaggio, questo format ha preso una connotazione diversa. Mi ci trovo molto bene, così come mi trovavo bene in quello prima. Sono gasato, abbiamo voglia di fare e tante idee. Vorremmo portarlo avanti ma non abbiamo capito dall’altra parte…”, ha proseguito Fedez riferendosi a Luis Sal e alla parte del podcast controllata dalla sua società. “Non abbiamo capito ma la situazione è questa: lo portiamo avanti noi oppure lasciamo e forse ci vedremo da qualche altra parte”, ha concluso Marra rendendo evidenti le intenzioni per il futuro e cioè il desiderio i continuare a condurre insieme Muschio Selvaggio. In alternativa, i due si dedicheranno a un nuovo progetto tutto loro.

