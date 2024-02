Muschio Selvaggio è di Luis Sal, il tribunale dice che Fedez ora dovrà vendere le sue quote Il tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Luis Sal per sequestro giudiziario delle quote di Muschio Selvaggio della società gestita dalla madre di Fedez. Chiave di questa svolta è una particolare clausola statutaria che dà ragione a Sal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Muschio Selvaggio è di proprietà di Luis Sal che avrebbe diritto a rilevare le quote di Fedez ed estrometterlo. A stabilirlo il tribunale di Milano che, come riporta l'ufficio stampa di Luis Sal in una nota, dà ragione allo youtuber. Come si legge, il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest'ultimo nella gestione del podcast.

L'ordinanza del 23 febbraio sulla vicenda Muschio Selvaggio

La giudice Amina Simonetti, con un'ordinanza risalente al 23 febbraio, ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, che è la madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall'avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società che fa capo a Luis Sal (cofondatore del podcast Muschio Selvaggio, oltre che coautore e co-conduttore).

Il contenzioso tra le parti, come molti ricorderanno, risale al giugno del 2023, quando a seguito dell'assenza di Luis Sal da alcune delle puntate del podcast e la richiesta di spiegazioni di molti utenti della piattaforma, Fedez aveva spiegato pubblicamente nel video "Che fine ha fatto Luis" come il suo socio avesse sostanzialmente abbandonato il progetto dopo una accesa discussione. Fedez aveva quindi aggiunto di voler portare avanti il progetto in solitaria al netto dell'aver fondato una società insieme a Luis Sal.

La clausola della "roulette russa" che dà ragione a Luis Sal

Luis Sal aveva quindi risposto a modo suo, pubblicando sempre sul canale Youtube di Muschio Selvaggio l'ormai celebre video con il tormentone virale "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato"il tormentone virale "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato", in cui spiegava che le cose fossero andate in maniera leggermente diversa da come Fedez aveva affermato, aggiungendo di trovarsi costretto a difendersi da accuse e richieste di danni intentate da Fedez nei suoi confronti. "Quando si ha una società al 50% tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, o almeno così fanno gli adulti", aveva detto pubblicamente mesi dopo Fedez, smentendo le voci di un accordo tra le parti e qui entra in gioco una particolare clausola statutaria, quella della "roulette russa", contenuta nello statuto sociale della Muschio Selvaggio s.r.l., società che edita il podcast. Come si legge dalla nota, la clausola roulette prevede che, in caso di stallo della società (in particolare nelle società al 50/50), uno dei due soci ha facoltà di fare un'offerta per comprare le quote dell'altro socio. Qualora però quest'ultimo rifiuti è il primo a dover vendere le quote. Il meccanismo è volutamente creato per impedire trattative inique. A fine 2023 la società di Fedez azionò la clausola offrendosi per acquistare le quote in capo alla società di Luis e tentare così di escluderlo dal podcast. La decisione, inaspettata, di Luis di rifiutare lo ha messo ufficialmente nella posizione di acquirente delle quote di Fedez. Messo davanti al fatto compiuto, Fedez rifiutò però di sottostare alle regole statutarie (cui pure si era obbligato con la costituzione della società), contestando il funzionamento della clausola e rifiutandosi di vendere. Luis fu così costretto a ricorrere al tribunale che gli diede ragione.

La nota dell'ufficio stampa di Luis Sal si chiude spiegando che a questo punto è responsabilità di Fedez determinare se intende conformarsi all'ordinanza del tribunale, cedendo di conseguenza le sue quote davanti a un notaio, o se desidera trascurare la decisione, costringendo così Luis Sal a ricorrere nuovamente a vie legali per ottenere una sentenza che obbligherà Fedez a vendere le proprie quote e, di conseguenza, a ritirarsi (definitivamente) dalla gestione del podcast.

Che ne sarà di Muschio Selvaggio?

Ci si chiede, a questo punto, cosa ne sarà dello stesso podcast, diventato popolarissimo nel corso dei mesi e capace di fare molto rumore anche nel nuovo formato in cui Mr. Marra ha sostituito Luis Sal. Particolare eco aveva avuto l'ultimo episodio di Muschio Selvaggio pubblicato giorni fa, con ospiti Daniele Capezzone e Marco Travaglio, che aveva avuto un alterco proprio con Fedez tirando in ballo la moglie Chiara Ferragni e paragonandola a Wanna Marchi per via delle vicende giudiziarie.

Il commento di Fedez: "Il podcast è rinato"

In queste ore lo stesso Fedez, che non aveva dato segnali relativi alla notizia della decisione del tribunale, ha pubblicato su Instagram una story in cui esalta il nuovo corso di Muschio Selvaggio con Mr. Marra, celebrandone i numeri e la rilevanza. Parole, quelle di Fedez, che hanno anche l'aria di essere un saluto: "Numeri da podcast americano, ma soprattutto Muschio Selvaggio si sta consolidando con contenuti mai visti prima. Grazie a tutto il team che da 8 mesi lavora a questa vera e propria rinascita del podcast. Grazie a Mr. Marra per averci creduto in un momento in cui tutti ci davano per spacciati. Grazie a voi".