Diatriba tra Fedez e Luis Sal, Mr. Marra taglia corto: “Fiero di Muschio Selvaggio, lavoriamo al 100%” Mr. Marra, attuale conduttore del podcast Muschio Selvaggio insieme a Fedez, è stato sommerso dai messaggi di coloro che volevano un suo parere sul post di Luis Sal. Ecco la sua replica.

A cura di Daniela Seclì

Mr. Marra, Luis Sal e Fedez

Nella giornata di ieri, il settimanale Chi ha diffuso l'indiscrezione secondo la quale la diatriba tra Fedez e Luis Sal si sarebbe conclusa con un accordo economico e un patto di riservatezza. La notizia è stata smentita dai diretti interessati. Luis Sal, in particolare, ha pubblicato un post sul profilo ufficiale di Muschio Selvaggio: "Ciao muschietti selvaggi, piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo". Fedez ha replicato che quando si condivide una società al 50% "tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, almeno così fanno gli adulti". In tanti non si sono accontentati della loro versione dei fatti, ma hanno inondato Mr Marra di messaggi per avere la sua opinione.

Fedez – Luis Sal, Mr. Marra chiamato in causa

Mr Marra ha assunto la conduzione del podcast Muschio Selvaggio – insieme a Fedez – da quando Luis Sal ha deciso di lasciare. A tutti coloro che gli hanno chiesto di esprimersi sul post pubblicato dal ventiseienne sul profilo Instagram del podcast, ha replicato di non volersi immischiare in affari che non lo riguardano direttamente:

Ragazzi per favore, mi avete intasato i DM inoltrandomi il post di Muschio, ovviamente non lo fate in malafede ma siete tantissimi. L'ho visto, grazie. Come ho fatto dal primo giorno di questo "incarico" non metto bocca su questioni a me antecedenti.

La replica di Mr. Marra

Davide Marra, infine, ha precisato che la sua replica è indirizzata ai follower non a Luis Sal. L'unica cosa che si sente di dire è che stanno lavorando sodo alle nuove puntate di Muschio Selvaggio:

La mia unica risposta (a voi, non a Luis al quale non devo dire nulla) è: abbiamo registrato un'altra bellissima puntata oggi con una coppia di ospiti galattici e siamo fieri di quello che stiamo facendo. Pazienza se parte dei commenti tornerà a parlare di vicende extra contenuto tanto ormai ci sono abituato, stiamo lavorando tutti al 100% nel nostro minuto organico e continueremo a farlo. Il mio lavoro consiste nell'offrirvi un prodotto e cerco di farlo al meglio, stop.

