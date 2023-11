Fedez e Luis dopo la rottura a Muschio Selvaggio: “Trovato accordo economico, patto di riservatezza” Dopo mesi di querelle anche su un piano legale, si sarebbe finalmente risolta la questione tra Fedez e Luis Sal, che si sono detti addio come amici e come soci nel podcast Muschio Selvaggio. I due detenevano il 50 per cento ciascuno della società in questione. Stando alle ultime, avrebbero trovato un accordo risolutivo.

A cura di Giulia Turco

Muschio Selvaggio è tornato regolarmente su YouTube da qualche settimana, ma senza Luis Sal. A partire da quest’anno infatti Fedez ha iniziato a condurre il podcast insieme a Mr Marra, mettendo così definitivamente un punto non solo al legame, ma anche alla collaborazione professionale con lo youtuber bolognese.

Com'è finita tra Fedez e Luis dopo la lite a Muschio Selvaggio

La scorsa estate la faida tra Fedez e Luis ha tenuto tutti con il fiato sospeso. I due soci si sono attaccati pubblicamente svelando le rispettive motivazioni che li hanno spinti a mettere fine al loro sodalizio professionale. La questione era finita, inevitabilmente, anche su un piano legale. Ora, stando alle indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, sembra che i due ex amici abbiano trovato la quadra anche sotto questo aspetto. “Pare che si sia risolta con accordo economico e patto di riservatezza tra le parti la causa con Luis Sal, che fino a maggio conduceva il podcast con lui”, si legge sul settimanale. Con la questione risolta e i nodi legali finalmente sciolti, ora Fedez sarebbe libero di avere pieno potere decisionale anche da un punto di vista editoriale. Ecco spiegato il nuovo taglio, come sottolinea Chi, “la tendenza nella scelta degli ospiti di Muschio Selvaggio”, che ha scelto di ospitare personaggi del calibro di Vincenzo De Luca, Beppe Grullo, o del sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

La faida tra Fedez e Luis prima dell'addio

Tra i motivi che li hanno portati ad allontanarsi, ci sarebbe stata la parentesi di Muschio Selvaggio a Sanremo, che Luis non avrebbe voluto affrontare, stando ai racconti di Fedez. “Alla fine di questo progetto c’è stata una discussione lavorativa, in cui ho fatto notare a Luis come avessi la sensazione di dovermi fare carico di tutto e non avere supporto da parte sua”, aveva spiegato il rapper in un video lo scorso giugno. “La discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire casa fare”. In seguito il rapper avrebbe ricevuto un messaggio da parte del socio, che lo informava di voler prendere altre strade rispetto a quella del podcast. I due condividevano il 50% della società. Luis aveva replicato ironicamente alle accuse con un video che è diventato in seguito virale, lasciando trasparire le sua verità: “Era diventato il podcast di Fedez. Mi sono ritrovato ad avere a che fare con i suoi legali, in mezzo ad un giochino che lui è molto bravo a fare”.