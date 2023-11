Vincenzo De Luca a Muschio Selvaggio, il politico campano ospite di Fedez e Marra Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà ospite del noto podcast nella puntata in uscita lunedì 6 novembre. Tanti i temi trattati, dal PD a Elly Schlein, Roberto Saviano e il bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Vincenzo De Luca ospite di Muschio Selvaggio. Il governatore della regione Campania sarà protagonista della puntata del podcast condotto da Fedez e Marra, la cui uscita è prevista per lunedì 6 novembre alle 12. De Luca, che in questi ultimi anni in particolare si è fatto riconoscere per la sua capacità di inserirsi nel dibattito pubblico con le sue modalità espressive muscolari e incisive, si racconterà a Fedez e Marra ripercorrendo in parte la sua parabola politica, ma confrontandosi in particolare con alcuni dei temi più sentiti del momento, lasciandosi andare a riflessioni e battute esilaranti. Qui in sintesi i temi di cui parlerà, dalla sua recente critica efferata alle persone tatuate a un opinione colorita sul "famoso" bacio di Fedez a Sanremo, nonché la guerra in Ucraina, Successivamente, affronta temi cruciali come i problemi della gioventù contemporanea e la situazione di guerra in Ucraina, le organizzazioni camorristiche in Campania.

Si passa anche a parlare di musica e del caso Shiva e De Luca afferma “Io Shiva non lo conosco, ma data la descrizione lo proporrei per il metodo pedagogico Singapore, a Singapore la polizia municipale è dotata di un frustino di bambù sottile, mica fanno il carcere… ti danno una ventina di frustate tra capo e collo e … allora come si chiama… Shiva, metodo Singapore! Ma la vogliamo finire con queste puttanate?!”.

De Luca attacca Elly Schlein: "Contenuti flebili"

Inevitabile una considerazione inerente il suo partito, il PD, in cui De Luca rappresenta una anomalia, viste le sue posizioni contrarie all'attuale segreteria di Elly Schlein: “Abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte, di anime morte che non rappresenta nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi”. Poi proprio in relazione alla segretaria Schlein: "I contenuti programmatici sono, diciamo, flebili” e aggiunge che la sua dialettica è anche "peggio". Parlando invece di Pier Luigi Bersani dichiara “Bersani è il padre di una grande puttanata politica che è l’articolo 1 (riferimento al movimento politico nato negli ultimi anni, ndr) però non posso dirgli niente, se è amico è amico, però è una puttanata, un atto di velleitarismo politico”.

Sui suoi propositi politici per il futuro prossimo De Luca afferma: "In questo momento cerco di fare in modo che si definisca un programma alternativo a quello dell’attuale governo che io considero un disastro, soprattutto dal punto di vista del sud. Il sud è stato tradito, calpestato…Costruire un programma che sia convincente per la maggioranza degli italiani altrimenti quelli che stanno al governo continueranno a restarci”.

De Luca su Saviano: "Ha fatto cose importanti, poi è entrato in un ruolo"

Quindi un commento su Roberto Saviano: "Ha fatto un lavoro importante e coraggioso che merita rispetto e apprezzamento ovviamente. Ho la sensazione che poi sia entrato nel ruolo e questo non va bene. E per Saviano, come per tutti, vale il principio del rispetto della persona. Se vuoi parlare di De Luca non devi parlare di caricature, ti devi informare, devi studiare, devi capire quale è stata la sua vita e se ha consumato la sua vita nelle battaglie di legalità devi avere rispetto. Punto.” I conduttori lo invitano magari a sedersi un giorno allo stesso tavolo e Del Luca risponde “Fosse Monica Bellucci è meglio!”