Mr. Marra a Fanpage.it, tra Cerbero Podcast e Muschio Selvaggio: “Non sono il nuovo Luis Sal” Classe 1991, Davide Marra da quest’anno conduce Muschio Selvaggio insieme a Fedez. Nel 2019 con a Simone “Dudubbi” Santoro e Gianluca “Mr.Flame” Miele ha aperto su Twitch il Cerbero Podcast, uno dei format più duraturi di questa piattaforma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Treccine che cadono sulle spalle, collana con minifigure dei Pokémon e una camicia bianca aperta. Mr. Marra è un podcaster, qualunque cosa voglia dire. Classe 1991, nome secolare Davide Marra, è originario di Roma. Dato curioso: da piccolo ha avuto come babysitter Virginia Raggi, ex sindaca. Non è una solo una voce, la circostanza è stata confermata dalla sindaca stessa durante un’intervista in live su Twitch, piattaforma di streaming. Reazione commossa: “Oh mamma mia, hai fatto il tatuaggio? Pure l’orecchino, fa vede’ un po’”. La sua compagna, con cui ha una bambina di due anni, è Alex Mucci, ex ingegnere aerospaziale e ora star di OnflyFans.

L’arrivo con Fedez a Muschio Selvaggio

C’è un pubblico che ha conosciuto Mr. Marra negli ultimi mesi. È successo quando è entrato nella sala verde di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez. Mr. Marra ha preso il posto di Luis Sal dopo una rottura discretamente brusca tra i due. Il meme “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” è stato uno dei tanti capitoli di una separazione che non sembra esattamente conclusa.

Da quando è arrivato a Muschio Selvaggio, si è avvertito un cambiamento nel tono del podcast. L'11 dicembre Fedez e Mr. Marra hanno ospitato Piercamillo Davigo, ex pm del pool che ha guidato l’inchiesta Mani Pulite. In breve, l’inchiesta che ha scoperchiato un sistema di corruzione radicato nei partiti che guidavano l’Italia e ha sancito la fine di quella stagione politica chiamata Prima Repubblica. Il 18 dicembre è entrato negli studi del podcast Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi. Quest'anno sono passati 40 anni dalla sua scomparsa.

Le origini su Twitch e il Cerbero Podcast

Ma c’è un pubblico che conosce Mr. Marra da molto prima. Verso il 2019 insieme a Simone "Dudubbi" Santoro e Gianluca "Mr. Flame" Miele ha aperto il Cerbero Podcast, un format sul web che ha avuto almeno un primato. È stato uno dei primi format costanti su Twitch fuori dal mondo dei videogiochi e, almeno per ora, anche dei più duraturi. Un podcast che Mr. Marra continua a condurre anche adesso.

Certo. Il percorso del Cerbero su Twitch non è stato esattamente una navigazione in acque tranquille. Qualcuno gli ha definiti La Zanzara in versione social, vista la tendenza a lanciare provocazioni, innescare discussioni e a puntare su temi in controtendenza rispetto all'agenda del dibattito pubblico. Risale al 2021 una lunga polemica legata all'espressione “femmismo tossico” usata in un’intervista al quotidiano Domani.

Almeno all’inizio, questo atteggiamento non ha aiutato la sopravvivenza del canale. Il Cerbero ha affrontato anche alcuni ban e ha anche guidato il No Stream Day, il primo sciopero dei creator in Italia per chiedere condizioni migliori alle piattaforma. Nel frattempo Mr. Marra, Dudubbi e Mr. Flames hanno cambiato tre studi, hanno continuato a macinare abbonati e sono diventati uno dei format più riconoscibili su Twitch.