Muschio Selvaggio con Luis Sal e Fedez si trasferisce su Rai2: ora è ufficiale

È ufficiale: Muschio Selvaggio si trasferisce su Rai2 per la settimana di Sanremo. L'annuncio è stato dato dal canale ufficiale Twitter di Rai2 con un video realizzato da Luis Sal e da Fedez: "È ufficiale: Muschio Selvaggio si trasferisce a Sanremo dalle 18.45 su Rai2 per tutta la settimana del Festival e alle 19 su RaiPlay. Ci vediamo là!".

Le polemiche

Dopo la battuta pronunciata da Fedez sul caso Emanuela Orlandi, si era aperta l'ipotesi di un ripensamento da parte di Viale Mazzini che, in ragione delle polemiche, avrebbe evitato la collaborazione con il programma Youtube del compagno di Chiara Ferragni nella settimana di Sanremo. Le conseguenze delle dichiarazioni di Fedez, però, non ci sono state considerato il fatto che lo stesso artista si è prontamente scusato incassando anche il sostegno dello stesso fratello di Emanuela Orlandi, che ha dichiarato che proprio Fedez lo ha ospitato in futuro per una puntata e un approfondimento sul caso.

Muschio Selvaggio come la Bobo Tv

Per la seconda volta la Rai si appoggia a una produzione che arriva dal web, nonostante il linguaggio e la grammatica siano così distanti. È successo già durante i Mondiali con la Bobo Tv che è passata da Twitch a una striscia giornaliera che ha avuto alterne fortune, se non proprio scivoloni clamorosi come la striscia registrata della finale con Adani che commentava la vittoria dell'Argentina come un precotto, senza averla vista. L'impostazione a due di Luis Sal e Fedez dovrebbe essere più snella e meno macchinosa. C'è molta curiosità intorno a questo nuovo approfondimento che, tuttavia, rischia di restare un po' sullo sfondo, eclissato dal Festival stesso e dalle tantissime occasioni e dalle tantissime proposte di approfondimento che ci saranno in quelle giornate. Il target, ovviamente, è quello degli under 30.