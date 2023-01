Emanuela Orlandi, il fratello dopo gaffe di Fedez: “Si è scusato, mi ha invitato a Muschio Selvaggio” Pietro Orlandi ha fatto sapere che Fedez lo ha chiamato per scusarsi dopo la gaffe fatta a Muschio Selvaggio: “Mi ha detto che non lo ha fatto di certo con l’intento di essere irrispettoso. Ha capito di avere sbagliato. Io in quel momento in effetti ci ero rimasto male”.

A cura di Daniela Seclì

Gianluigi Nuzzi, in una diretta su Instagram, è tornato a parlare del caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, in collegamento il fratello Pietro. Così, ha commentato insieme a lui, la polemica che è scoppiata in queste ore e che ha coinvolto Fedez. Nel corso di una puntata del podcast Muschio Selvaggio, il cantante è scoppiato a ridere dicendo: "Non l'hanno ancora trovata".

Caso Emanuela Orlandi, cosa ha detto il fratello Pietro su Fedez

Gianluigi Nuzzi ha chiesto a Pietro Orlandi se abbia avuto un chiarimento con Fedez. La sua replica è stata: "Mi ha chiamato ieri, si è scusato di questa cosa. Poteva anche non farlo, quindi ho apprezzato il fatto che mi abbia chiamato. Mi ha detto che non lo ha fatto di certo con l'intento di essere irrispettoso. Ha capito di avere sbagliato. Io in quel momento in effetti ci ero rimasto male. Dicendo "Ancora la stanno cercando", si è messo a ridere, perché ride?". Gianluigi Nuzzi, che era presente a quella puntata del podcast Muschio Selvaggio, gli ha fatto eco: "Era una cosa inopportuna". Pietro Orlandi ha continuato:

Comunque, l'ho detto anche a Fedez, in questi anni ne ho sentite talmente tante di cose brutte, che effettivamente una risata passa così. Si è dispiaciuto della cosa. Ieri mi sono arrivate talmente tante richieste di un commento…[…] Mi arrivano per questa cosa, che può essere sgradevole una risata in quel momento, non tanto per me, anche per le tante famiglie che subiscono questa cosa, che se uno non la vive, non la comprende. Però, vorrei che questa attenzione ci fosse per le cose gravi.

Fedez ha invitato Pietro Orlandi a Muschio Selvaggio

Infine, Pietro Orlandi ha fatto sapere che Fedez lo inviterà in una prossima puntata di Muschio Selvaggio: "Comunque al di là di quella piccola parentesi, l'ho ringraziato perché ha dedicato un'ora alla questione Emanuela. Lui ha grande ascolto tra i giovani ed è un programma senza censure, io gli ho detto che ne incontro tante, mi dicono "Questo è meglio se non lo dici" e infatti mi ha detto che prossimamente ci vediamo magari in trasmissione e posso dire quello che voglio per un'ora".

Emanuela Orlandi, Commissione Parlamentare per far luce sul caso

Nel corso della diretta, Pietro Orlandi ha anche parlato della richiesta che venga istituita una Commissione Parlamentare che faccia luce sul caso di Emanuela Orlandi. Ecco gli ultimi sviluppi:

Sta andando in maniera molto positiva, siamo usciti adesso dalla Camera, abbiamo incontrato vari gruppi e sono tutti entusiasti della cosa. Cercheranno di accelerare il più possibile.

Pietro Orlandi sostiene di avere avuto un riscontro positivo da parte dei Presidenti di Camera e Senato e dunque, confida nel velocizzarsi dei tempi, per poter fare finalmente chiarezza su quanto accaduto a sua sorella, cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni: "Se la cosa va velocemente e sono tutti d'accordo, ci hanno detto che la Commissione potrebbe nascere addirittura per i primi di marzo".