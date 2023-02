Fedez a Muschio Selvaggio: “Una volta sono stato in carcere, trascorsi una notte in cella” Fedez durante la puntata di Muschio Selvaggio questo pomeriggio di giovedì 9 febbraio in onda su Rai Due ha raccontato un aneddoto del suo passato: “Una volta sono stato in carcere, litigai con un sindacato di polizia”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Muschio Selvaggio questo pomeriggio in onda su Rai Due, Fedez, Luis Sal e Beppe Vessicchio hanno ospitato in studio Francesca Fagnani. La co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, andata in onda ieri sera, mercoledì 8 febbraio, si è divertita con i conduttori del programma: tra diverse battute e confessioni, Fedez ha raccontato un aneddoto del passato. "Una volta ho trascorso una notte in carcere, litigai con un sindacato di polizia".

La confessione di Fedez

Tra le domande poste nello studio di Muschio Selvaggia con i conduttori, l'ospite fisso Beppe Vessicchio, e Francesca Fagnani, è spuntata una riguardante il carcere. "Siete mai stati in carcere?", le parole del direttore d'orchestra: la replica immediata è arrivata da Fedez. Le parole del rapper:

Io ho passato una notte in carcere, avevo litigato con un sindacato di polizia. Mi feci una notte in una cellina.

L'intervista a Francesca Fagnani a Muschio Selvaggio

Fedez, Luis Sal e Beppe Vessiccio si sono divertiti a fare diverse domande a Francesca Fagnani, ospite nello studio di Muschio Selvaggio questo pomeriggio. "Amadeus è un'aquila", la risposta a "Che belva è Amadeus?", poi: "Sesso o amore? Inizia con tutte e due, poi diventa amore. A Belve meglio Asia Argento o l'intervista mai trasmessa alla Lamborghini? Lamborghini. Le chiesi "Lei ha più ammiratori o detrattori?". Mi rispose: "I trattori?". La giornalista e conduttrice televisiva da martedì 21 febbraio tornerà con Belve e stavolta andrà in onda nel prime time di Rai Due. Dall'8 febbraio è in rotazione uno spot promozionale del programma con protagonista la stessa Fagnani con Franco Fagnano, l'imitazione realizzata da Fiorello che nel suo Viva Rai 2 ne fa il verso. "In poco tempo lei è passata da una a tre seconde serate. E’arrivata sul palco dell’Ariston con Amadeus, ha subìto tentativi di imitazione da grandissimi personaggi della tv (si indica da solo, ndr). Ma dove vuole arrivare?", la gag di Rosario Fiorello.