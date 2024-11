video suggerito

Mentre Fedez lancia un nuovo podcast Muschio Selvaggio rinsecchisce: i dati delle visualizzazioni Fedez ha annunciato sui social che lunedì uscirà il primo episodio di Pulp Podcast, il nuovo podcast che condurrà insieme a Mr. Marra. I due avevano guidato insieme una stagione di Muschio Selvaggio, il podcast che Fedez aveva aperto a inizio 2020 insieme a Luis Sal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Fedez e Mr. Marra lanciano un nuovo podcast. Si chiamerà Pulp Podcast e il primo episodio uscirà lunedì 25 novembre. Il 22 novembre è stato pubblicato il trailer ufficiale. Intro alla Tarantino, frecciatina a Muschio Selvaggio, e qualche oggetto di scena che ricorda alcune delle puntate storiche del vecchio progetto. Non si conosce il format.

Nel trailer si vede un addetto alle pulizie che getta via un barattolo di muschio, discreto riferimento a Muschio Selvaggio, il podcast che Fedez aveva fondato e condotto con Luis Sal. Il rapporto tra i due è stato raccontato a lungo. Prima Luis Sal ha smesso di apparire a Muschio Selvaggio per lasciare la scena a Fedez e Mr. Marra. Non senza polemiche (Dillo alla mamma, dillo all’avvocato).

Poi il cambio di rotta. Fedez e Mr. Marra hanno chiuso la loro conduzione a Muschio Selvaggio con un’ultima discussa puntata e hanno lasciato tutto nelle mani di Luis Sal che ha cambiato un po’ il format, introducendo nuovi ospiti, nuovi co-conduttori e anche nuove tipologie di video. Un nuovo modello che però dopo i primi mesi aveva già dimostrato qualche debolezza.

Per ora l’interesse su Pulp Podcast c’è, la pagina ufficiale ha fatto 10.000 follower in un giorno. Da contare anche il ritorno davanti al microfono di Mr. Marra, reduce dalla fine (o pausa) del Cerbero Podcast. Il canale ha 4.100 iscritti: i numeri si capiranno meglio una volta uscito il primo episodio. Ma intanto come sta andando Muschio Selvaggio?

I dati delle visualizzazioni del podcast di Luis Sal

Concentriamoci solo sui video lunghi, non sulle clip caricate nella sezione Shorts che drogano un po’ la percezione. Il primo episodio di Muschio Selvaggio con Luis Sal come conduttore è datato 8 aprile 2024. Ospiti Martin Sal, fratello di Luis, Immanuel Casto e Sdrumox. Risultato ottimo: oltre 1 milione di visualizzazioni. È l’episodio con il dato migliore di tutto il nuovo corso.

Seguendo i dati delle visualizzazioni però si vede un calo abbastanza netto, con qualche sussulto. Il secondo episodio del nuovo corso regge ancora: quasi 600.000 visualizzazioni con ospiti Andrea Moccia e Alessandro Beloli di Geopop insieme a Baby K. Il quarto episodio con Surry e Lorenzo Ruzza sfiora i 700.000, il sesto con Surry e Human Safari arriva a 730.000. Ma poi i dati si assestano su numeri molto più bassi.

I dati dei video viaggiano sotto le 400.000 visualizzazioni, con due eccezioni. L’episodio con Papa V e Nerissima Serpe e quello con Francesco Ghelardini. I due rapper arrivano a 500.000, l’ex rapinatore di banche supera gli 800.000. E tutto con puntate, come l’ultimo dibattito sulla laicità dello stato, che non arrivano a 100.000.

Una premessa prima di calcolare la media: sappiamo che le visualizzazioni sono solo uno dei valori per definire un prodotto come questo per sono sicuramente un indicatore per capire l’interesse del pubblico. Approssimando il calcolo solo alle migliaia nelle ultime 10 puntate dell’era Luis Sal la media delle visualizzazioni è di 107.000 a puntata. Nelle ultime 10 puntate dell’era Fedez-Mr.Marra la media era di 847.000.