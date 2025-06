Torna Muschio Selvaggio e ha un nuovo format: Luis Sal lancia un talent show

video suggerito

Dopo sei mesi di silenzio, Muschio Selvaggio torna con un nuovo episodio. Si chiama Fuori Format ed è l'inizio di un talent show dedicato alla ricerca di un nuovo format, proprio per Muschio Selvaggio.

A cura di Valerio Berra

Muschio Selvaggio cambia, ancora una volta. Il podcast lanciato da Fedez e Luis Sal si prepara ad affrontare una nuova fase. È stato uno dei primi podcast dell’era YouTube, è diventato il centro di una contesa tra Fedez e Luis Sal, ha cambiato format, è stato in televisione e ora si è presentato in una versione nuova. Dopo sei mesi di silenzio Luis Sal ha presentato il suo nuovo format. Sembra di essere quasi davanti un meta-podcast. Luis Sal ha lanciato Fuori Format, un talent show in cui i concorrenti si presentano con idee di format che possono essere applicate a Muschio Selvaggio.

Sembra un talent show applicato all’era di YouTube. Ci sono i concorrenti, ci sono idee diverse e da quello che vediamo nel trailer poi ci sarà anche un modo per votarle. Non ci sono vincoli sulle idee da presentare. Alcuni concorrenti hanno portato format strutturati con presentazioni ben costruite e progetti fattibili, altri hanno portato semplicemente loro stessi, altri ancora format poco probabili ma memorabili. Menzione d’onore a Gioco del Drago della Torre di Babele nel Deserto.

Com’è il nuovo format di Muschio Selvaggio

Il primo episodio di Fuori Format è appena uscito. Difficile dire come sta andando sulla piattaforma. Oltretutto non è stato anticipato da grandi annunci: il primo trailer è stato pubblicato giusto ieri, molto in stile Luis Sal. L’abbiamo visto e possiamo dire che in effetti è interessante. Anche lo stile di Luis da giudice, a metà fra serio e nonsense, funziona.

La crisi di visualizzazioni di Muschio Selvaggio

Fuori Format insomma, funziona. Certo. Dopo le ultime pubblicazioni di Muschio Selvaggio ci sarebbe bisogno di una nuova spinta. Gli ultimi format di Muschio infatti non hanno convinto gli spettatori. Le puntate con ospiti e la serie Dibattitini hanno registrato numeri trascurabili, soprattutto in confronto alla stagione di Muschio condotta da Fedez e Mr Marra. E infatti la pubblicazione di video era ferma da parecchio tempo.