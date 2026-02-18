Ora Fedez ha il suo giornale: è un piano iniziato almeno due anni fa

“Nessuno ha capito qual è la chiave per fare soldi con i podcast. Io ho un’idea”. Il 24 aprile 2024 Fedez spiegava ai microfoni di Gurulandia la sua strategia per trasformare un podcast in un giornale: a distanza di due anni sembra che la stia realizzando.

Il 24 febbraio Ivan Grieco sarà in Ucraina. Grieco è un content creator che si occupa di informazione. È il volto della Miniera, un talk show di attualità nato su Twitch. Lo si vede ogni tanto nei video di Matteo Hallissey, presidente di + Europa e Radicali Italiani. Ma la notizia non è tanto il viaggio di Grieco in Ucraina. Il punto è per chi ci va.

Ivan Grieco racconterà questo viaggio in Ucraina sui canali di Pulp Podcast, il progetto avviato da Fedez e Mr. Marra nel novembre del 2024. In pratica Grieco sarà il loro inviato di guerra. Un passo verso una direzione abbastanza chiara: Pulp Podcast sta diventando un giornale. E questa era una mossa che Fedez stava pianificando da tempo.

La metamorfosi di Pulp Podcast

Quando Fedez e Mr. Marra hanno lanciato Pulp Podcast sembrava che avessero ricreato la loro stagione di Muschio Selvaggio, un progetto che alla fine è passato a Luis Sal. Pulp Podcast per ora ha funzionato bene. In poco più di un anno è arrivato a quasi 300.000 iscritti con picchi di visualizzazioni interessanti.

La puntata con Roberto Vannacci è arrivata a 1,8 milioni, quella sulla Banda della Magliana a 1,4 milioni e quella sul mostro di Firenze a 1,1 milioni. Interessanti anche i temi. Certo ci sono anche ospiti più pop ma spesso passano politici o protagonisti dei casi di cronaca. L’ultimo è Antonio Di Pietro che è andato a Pulp per parlare del referendum.

A questo palinsesto base si è aggiunta negli ultimi mesi un’attività parallela. Su Instagram il profilo ufficiale di Pulp ha cominciato a pubblicare delle card che raccontano storie di attualità. Notizie su vari temi, dalla cronaca alla politica. Qualche esempio. L’Italia partecipa al Board of Peace. La storia dei nostri contratti. La morte di Navalny. Elon Musk e i chip Neuralink.

Insomma, come se fosse un giornale. Ma possiamo anche non definire un’etichetta. I giornali devono essere registrati un tribunale. Pulp Podcast si presenta su Instagram come una pagina che si occupa di informazione, un modello simile a quello di media che lavorano principalmente sui social come Will Media o VD News.

Il piano di Fedez: l’annuncio nell’aprile del 2024

L’idea di trasformare un podcast in una media company che lavora con l’attualità non è arrivata adesso. O almeno. Scorrendo nell’archivio delle dichiarazioni di Fedez troviamo un’intervista rilasciata al podcast Gurulania pubblicata il 23 aprile 2024.

Nel suo salotto di casa, con un’illuminazione non esattamene eccellente, Fedez parla della sua strategia per trasformare i podcast in una proficua fonte di guadagno. Un piano che adesso sembra realizzarsi. Le frasi qui sotto sono tagliate per renderle più comprensibili ma non cambino il senso del discorso. Vi lasciamo la clip.

“Non hai capito come si può fare i soldi con i podcast. Nessuno ha capito qual è la chiave per fare soldi con i podcast. Io ho un’idea, non so se è quella giusta ma ho un idea. Ma un podcast in Italia già oggi in tre anni potrebbe valere 150 milioni di euro”.

E poi parla dell’editoria italiana: “Qual è il problema dell’editoria? Di Repubblica e Corriere? Non hanno il cambio generazionale. Quando i loro lettori moriranno chi rimane in vita non li legge. Che fascia intercettano i podcast? E quindi… La cosa più bella sarà aprire un nuovo capitolo dell’editoria”.