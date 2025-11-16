Caso Muschio Selvaggio, Fedez: “Luis Sal mi ha denunciato per plagio”

Fedez e Mr. Marra hanno spiegato in un video che Luis Sal ha sporto denuncia contro Pulp Podcast accusandolo di essere un plagio di Muschio Selvaggio. Il commento di Mr. Marra: “Carta Straccia”.

C’è un nuovo capitolo nella saga di Muschio Selvaggio. L’annuncio è di Fedez. In una clip di pochi secondi pubblicata sul canale Instagram di Pulp Podcast ha svelato di aver ricevuto una denuncia da Luis Sal per aver copiato il format di Muschio Selvaggio. La clip è girata insieme a Mr. Marra e viene da una puntata extra del podcast dedicata agli abbonati. I due nei giorni scorsi hanno denunciato un caso di intimidazione che chiaramente non è legato a questa denuncia.

Qui le parole di Fedez: “Il buon Luis Sal insieme al suo entourage ci ha denunciato sostenendo che Pulp Podcast sia un plagio di Muschio Selvaggio”. Nella denuncia, almeno a quanto leggono i due conduttori, si legge di una “ricopiatura/riproduzione non autorizzata dei caratteri distintivi del format”. E ancora: “Persino alcuni ospiti delle puntate di Pulp sono i medesimi di quelle di Muschio”. Il commento di Mr. Marra. "Carta straccia".

Il caso dell’ospite copiato da Muschio Selvaggio

L’ospite citato è Patrizia Aldovrandi. Immaginiamo che il riferimento sia a Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi. Muschio Selvaggio aveva dedicato una puntata alla sua storia il 29 gennaio del 2024. Aldrovandi è stato ucciso il 25 settembre del 2005 durante un controllo di polizia. Aveva 18 anni. Per la sua morte sono stati condannati quattro poliziotti: omicidio colposo con eccesso nell’uso legittimo delle armi.

La puntata di Muschio Selvaggio era condotta proprio da Fedez e Mr. Marra. Al secolo Federico Lucia e Davide Marra. Dopo il primo allontanamento di Luis Sal dal podcast i due lo hanno condotto insieme per diversi mesi. Dall’aprile del 2024 invece Muschio Selvaggio è tornato nelle mani di Luis Sal. Fedez e Mr. Marra contestano l’accusa.

Se dobbiamo trovare un altro ospite che ha partecipato a entrambi i format, quello è Pietro Orlandi. Il 18 dicembre del 2023 è stato ospite a Muschio Selvaggio per parlare della scomparsa di Emanuela Orlandi, sua sorella. Il 17 febbraio del 2025 è stato ospite a Pulp Podcast, insieme ad altri, sempre per parlare della scomparsa. Nell’episodio di Muschio Selvaggio, come per il caso di Patrizia Moretti, la conduzione era gugidata da Fedez e Mr. Marra.

Pulp Podcast è un plagio di Muschio Selvaggio?

Certo. Nel merito della denuncia, la scelta di definire Pulp Podcast un plagio di Muschio Selvaggio sarà presa da un giudice, sempre che il percorso non finisca con un’archiviazione. Non solo. Luis Sal non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul caso. Negli scorsi capitoli della saga di Muschio Selvaggio le sue uscite hanno aggiunto pezzi alla narrazione delle vicende.

Possiamo registrare però due cose. La prima riguarda il format Muschio Selvaggio. Come avevamo già scritto su Fanpage, il podcast è andato in crisi dopo l’uscita di Fedez. Almeno dal punto di vista delle visualizzazioni. Non solo. Anche il format è cambiato parecchio. Sono state aggiunti volti, rubriche e format. Qualcosa ha funzionato, qualcosa no. Come capita sempre.

La seconda è proprio sul format. Muschio Selvaggio ha avuto il pregio di essere uno dei primi podcast con ospiti in Italia. O almeno, uno dei primi con due host già noti. Piazzare un bancone, due microfoni e uno sfondo riconoscibile per fare delle interviste però non è esattamente la cosa più originale di internet. La differenza, ovviamente, viene fatta sempre da cosa viene detto in mezzo.