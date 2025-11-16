Fedez contro Luis Sal: “Ci hai denunciato per soldi, devi fare pace col tuo rapporto col denaro”

Lo scontro tra Fedez e Luis Sal travalica i confini del gossip e approda nelle aule giudiziarie. Durante l'ultima puntata di Pulp Podcast, il rapper ha rivelato pubblicamente che il suo ex socio in Muschio Selvaggio lo ha trascinato in tribunale con un'accusa pesante: il nuovo progetto sarebbe un plagio del vecchio format, e per questo Luis Sal rivendica una fetta dei guadagni generati dal podcast.

La denuncia letta nel podcast

A dare lettura dell'atto di denuncia è stato Mr. Marra, co-conduttore di Pulp Podcast insieme a Fedez. Tra le pagine del documento emergono accuse precise: il nuovo programma utilizzerebbe temi politici già caratterizzanti di Muschio Selvaggio e avrebbe copiato la scelta di alcuni ospiti. Ma è proprio su questi punti che Fedez ha contrattaccato l'ex socio. Sul tema della politica, il rapper non ha usato mezzi termini: a Muschio Selvaggio Luis Sal non ha mai voluto affrontare argomenti politici.

Ancora più emblematico è il riferimento a Patrizia Aldrovandi, madre di Federico Aldrovandi, il giovane morto dopo un pestaggio da parte delle forze dell'ordine. La denuncia cita la presenza della donna come esempio di plagio degli ospiti. Eppure, come ha fatto notare lo stesso Fedez con evidente soddisfazione, Patrizia Aldrovandi non è mai stata ospite di Muschio Selvaggio. E, particolare ancora più rilevante, non è mai stata nemmeno ospite di Pulp Podcast.

L'attacco di Fedez: "Vuoi solo i nostri soldi"

L'attacco finale di Fede: "Se tu non eri quello interessato al denaro, perché vieni a cagarci il cazzo a noi? Tu di tutto questo non hai il minimo merito, anzi un merito ce l'hai perché ci hai fatto iniziare questa cosa da una salita ancora più ripida di quello che doveva essere. Devi fare pace col tuo rapporto con i soldi". Secondo Fedez, quindi, dietro la denuncia non ci sarebbe una reale violazione di diritti intellettuali, ma solo l'interesse economico di Luis Sal a partecipare ai profitti di un progetto a cui non ha contribuito.