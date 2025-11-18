Fedez attaccato dal manager di Luis Sal: “Ci fai schifo, il tuo pubblico non ama te ma il gossip”

Tra Luis Sal e Fedez, ormai è guerra aperta. Dopo gli attacchi e i botta e risposta tra i canali social dei rispettivi podcast, Muschio Selvaggio e Pulp Podcast, a parlare è il manager dello youtuber ex socio di Fedez ("Ci hai denunciato per soldi", aveva attaccato il rapper). Toni diretti e forti, accuse pesantissime via storie di Instagram. "Ci fai schifo", queste le parole di Riccardo Vignola. "Il tuo pubblico non ama te", commenta caustico, "ama il gossip".

L'attacco del manager di Luis Sal a Fedez

Riccardo Vignola accusa Fedez di essere infantile e di essere rimasto solo, "abbandonato da chiunque". Se questo fosse un pezzo, sarebbe certamente un dissing:

Siamo stati perennemente zitti perchè 1. Ci fai schifo, come fai schifo a tutti quelli che per sbaglio hanno incrociato la tua strada, 2. Perché per fortuna facciamo tutti altro e non abbiamo né voglia né tempo di stare dietro ai tuoi pianti e alle tue paturnie da 16enne solo e abbandonato ormai da chiunque.

Vignola, poi, lo accusa di essere un uomo potente e lascia intendere che il suo status avrebbe pesato nei procedimenti giudizari: "Ci hai portato in tribunale, denigrato, rotto il c… in ogni modo possibile con il tuo potere (perché purtroppo ancora qualcuno ti dà retta)". E ancora: "Ci hai continuato a chiedere soldi/percentuali/soldi derivati da sponsor e provato in ogni modo a metterci i bastoni tra le ruote, oltre a farci perdere un sacco di tempo e a dire cazzate su Luis".

"Non ti dà retta neanche il tuo cane"

"Non sai più chi dissare nelle canzoni", ha proseguito Vignola, "non ti dà retta neanche il tuo cane, e tutti hanno capito cosa sei e quanto faccia ca..re come essere umano". La chiusura sul fatto che sia seguito principalmente per il gossip e non per la sua arte:

Il tuo pubblico non ama te, ama il gossip, ama commentare sotto le m*******e che dici e devi continuamente alimentarlo per far sì che il fuoco non si spenga.

L'attacco finale è ancora sul fatto che Fedez non avrebbe più amici: "Io lo ammetto eh, noi non siamo bravi come te a fare questo gioco perché non siamo come te per fortuna e in questo vincerai sempre tu in quanto a numeri e riscontro, ma almeno una pizza o un viaggio con i miei amici io posso farmelo". La palla ora passa a Fedez: risponderà con l'ennesimo dissing, come suggerisce sarcasticamente Vignola, o sceglierà altre strade? Una cosa è certa: dopo parole del genere, fingere che nulla sia accaduto non è più un'opzione.