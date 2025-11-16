Muschio Selvaggio contro Pulp Podcast: botta e risposta social tra Luis Sal e Fedez

Botta e risposta tra i profili di Muschio Selvaggio e Pulp Podcast in rappresentanza dei progetti e delle persone di Luis Sal e Fedez: accuse incrociate su soldi, quote vendute e plagi.

La faida tra Fedez e Luis Sal prosegue. È una vera e propria telenovela che si consuma a colpi di post, commenti e accuse incrociate. L'ultimo capitolo si è giocato tutto su Instagram, dove i profili di Pulp Podcast e Muschio Selvaggio si sono fronteggiati in uno scambio, proprio tra i commenti al reel di Fedez e Mr.Marra. È il profilo di Muschio Selvaggio a replicare alle parole di Fedez, poi arriva un commento del Pulp Podcast e, infine, un commento di Fedez in persona.

Il commento di Muschio Selvaggio

Tutto parte dalle parole di Fedez e Mr. Marra in relazione alla denuncia di Luis Sal. "Se tu non eri quello interessato al denaro, perché vieni a cagarci il cazzo a noi? Tu di tutto questo non hai il minimo merito, anzi un merito ce l'hai perché ci hai fatto iniziare questa cosa da una salita ancora più ripida di quello che doveva essere. Devi fare pace col tuo rapporto con i soldi", ha detto Fedez. La replica di Muschio Selvaggio è stata:

Ribadiamo: A dire il vero è stato Fedez a denunciarci a fine 2024, pretendendo parte dei guadagni di Dibattitini e delle sponsorizzazioni. NOI (non quel patatino Luis Sal innocente) ci siamo difesi facendo notare che, dopo aver venduto le quote, Fedez ne ha aperto uno identico con Mr. Marra, denigrando Muschio pubblicamente.

La versione di Pulp: "Volevamo solo i soldi che ci spettavano"

La difesa di Pulp Podcast smonta ovviamente le accuse di plagio e rilancia:

Ribadiamo: Nope. Le percentuali da destinare a Fedez erano incluse nella vendita del podcast, la richiesta verso di voi è la RISCOSSIONE di quelle percentuali che dovevate destinare senza alcun sollecito/pignoramento :) Avete semplicemente risposto che avendo creato ‘Dibattitini' non sussistesse più quell'accordo sui video. Aggiungendo che in realtà Pulp sarebbe un PLAGIO di Muschio, senza neppure riuscire a citare correttamente il nome e cognome degli ospiti ricorrenti. Kings.

Anche Fedez ha poi commentato semplicemente con: "Questa è bella". Un botta e risposta che non può che finire col trovare maggiore luce e risoluzione in un'aula di tribunale.