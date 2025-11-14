Mr. Marra a Fanpage.it sul caso dei finti poliziotti: “Qualcuno ci spia, a breve un episodio sui servizi segreti”

Davide Marra, in arte Mr.Marra, co–conduttore di Pulp Podcast insieme a Fedez.

Due giorni dopo l'uscita della puntata sul caso Hydra, lo scorso 5 novembre, nella sede milanese della Doom, la società di produzione di Pulp Podcast fondata da Fedez, due uomini "in borghese, con tesserini di dubbia validità" si sono presentati alla portineria, spacciandosi per poliziotti. I due hanno iniziato a fare domande mirate sul podcast, "sugli orari e sul luogo delle registrazioni", ha raccontato a Fanpage.it Davide Marra, in arte Mr.Marra, co-conduttore di Pulp Podcast insieme a Fedez. Il portiere, insospettito, non ha fornito informazioni e ha invitato i due uomini a rivolgersi all’amministrazione. A quel punto, però, i due sono spariti.

Per fare chiarezza sulla vicenda, Annamaria Berrinzaghi – madre di Fedez e amministratrice dell'azienda – ha presentato un esposto in Procura per chiedere che "vengano acquisiti i filmati delle telecamere" con lo scopo di identificare i responsabili. Al momento, tra le ipotesi più avvalorate dai conduttori, lo spionaggio dei cosiddetti "servizi segreti deviati" o l'intimidazione mafiosa. "Anche se non c'è così tanta differenza", ha commentato Mr. Marra a Fanpage.it prima di ripercorrere i contorni ambigui di tutta la vicenda.

Qual è il tuo punto di vista sulla vicenda?

Il dettaglio particolare e diverso rispetto ad altri atti intimidatori è stata la richiesta specifica di avere informazioni sulla sede delle registrazioni del podcast. Questo fa pensare che non fosse un atto di vendetta o di intimidazione, ma qualcosa che ha a che fare proprio con le registrazioni, altrimenti sarebbero venuti a casa mia o in quella di Federico, o dei nostri genitori.

Sospetti di qualcuno? Quali sono le tue ipotesi?

Abbiamo avuto la conferma del Questore che non si tratta di polizia. Escluso questo, potrebbe trattarsi di una ritorsione per il tema che abbiamo trattato. L'intenzione potrebbe essere stata quella di spingere il portiere a riportarci queste cose per allarmarci. Effettivamente il tempismo fa riflettere: è successo due giorni dopo la puntata sul caso Hydra nella quale abbiamo citato nomi e fatti relativi al cosiddetto "patto tra mafie" in Lombardia. Potrebbe essere stato un avvertimento per dirci di non andare oltre e spegnere il faro dell'attenzione mediatica che stiamo portando su questo tema e sul quale tra l'altro ci saranno altri episodi. Un'altra ipotesi è che siano stati i servizi segreti che mi sembra anche quella più verosimile.

Cos'è peggio: i servizi segreti che vi spiano o la mafia che cerca di intimidirvi?

C'è tutta sta differenza? Sono sempre gruppi di persone più o meno grandi quindi non è tanto l'intenzione del singolo mafioso o del singolo uomo dei servizi. Sicuramente sono entità con poteri notevoli che possono far paura. Nonostante questo, è vero che da una parte c'è qualcuno che fa parte dello Stato, dall'altra no, o perlomeno, non in maniera lecita.

Hai detto, ‘possono fare paura'. Ve l'hanno fatta?

Non sono una persona che si vittimizza, cerco sempre di non farlo. Cerco di vivere stemperando le cose più gravi con un po' di sarcasmo o di ironia. Cerco di non affrontare la paura tranne in quei casi in cui è inevitabile farlo. In questo caso non ho paura, però ogni tanto ci penso, rifletto sul fatto che è possibile che ci siano intercettazioni ambientali o telefoniche, però questo fortunatamente non mi fa vivere nella paura.

Hai preso precauzioni personali dopo la vicenda?

Al momento, no. Anche perché se volessero colpirmi non credo lo farebbero adesso. Poi, per quante precauzioni si possano prendere, al di là della scorta – che mi sembra esagerata in questo caso – non saprei cos'altro fare. Se vogliono trovare un modo per colpirmi lo potrebbero fare a prescindere anche perché non giro con il bodyguard. Penso che la mia condotta sia corretta, che quello che sto facendo sia giusto. Continuerò a farlo, senza interrogarmi troppo su questo. Nella vita le conseguenze le valuto nel momento in cui penso di star facendo qualcosa di sbagliato e questo non è certo il caso.

Vi è mai capitato di ricevere intimidazioni?

Spesso abbiamo a che fare con persone che sono state coinvolte nella criminalità, come collaboratori di giustizia o magistrati. Per questo nel tempo ci sono arrivate all'orecchio varie cose. Diciamo che il nostro lavoro non è apprezzato da molti e che molte volte ci hanno detto ‘state attenti'. Fino a ora, però, non era mai successo nulla di concreto come è, invece, è accaduto qualche giorno fa.

Perché qualcuno dovrebbe spiare Pulp Podcast?

Questo non te lo so dire. Potrebbero semplicemente avere l'intenzione di sapere quello che sappiamo noi, o meglio, di capire quanto sappiamo perché spesso parliamo di indagini in corso o casi aperti. Volendo leggere i fatti in maniera positiva, potrebbe anche essere stato un sopralluogo preventivo a nostra tutela visto che il periodo non è dei migliori come abbiamo visto con il caso Ranucci. La vedo dura, ma potrebbe anche essere.

Al contrario, l'opzione peggiore è che si tratti, come dicevo, di qualche mafioso o dei cosiddetti "servizi segreti deviati". Nel primo caso potrebbe trattarsi di qualche esponente dei gruppi o dei clan coinvolti nel processo Hydra o di altri casi che abbiamo trattato. Nel secondo, vi anticipo che nelle prossime settimane uscirà una puntata dedicata al "Protocollo fantasma" che parla proprio dei servizi segreti, quindi potrebbero anche essere stati loro per tenerci sott'occhio e autotutelarsi.

Dopo l'esposto in Procura, come proseguono le indagini?

So che sono state fatte delle cose, ma non posso dire cosa nello specifico perché non riguarda me direttamente.

Considerato quanto accaduto, come proseguirà Pulp?

Esattamente come prima, anzi ancora con più forza.