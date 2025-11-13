Fedez e Mr Marra denunciano: “Sono venuti a cercarci due finti poliziotti, non ci facciamo intimidire”

Mr Marra e Fedez hanno presentato un esposto in Procura dopo che due persone si sono presentate alla portineria dell’ufficio della società Doom, quella di Fedez, fingendosi poliziotti.

Un frame del video pubblicato su Pulp Podcast (Fonte: Pulp Podcast)

Nella serata di ieri, mercoledì 12 novembre 2025, sul canale YouTube e sul profilo Instagram di Pulp Podcast, il podcast condotto da Mr Marra e Fedez, è stato pubblicato un video dal titolo "Ci è accaduto un fatto allarmante". I due hanno spiegato che il 5 novembre scorso due persone si sono presentate alla portineria dell'ufficio della società di Fedez, Doom, e hanno affermato di essere poliziotti in borghese. Nel farlo, hanno addirittura esibito un tesserino al portinaio.

"Hanno iniziato a fare delle domande in merito a Pulp Podcast, chiedendo se registrassimo lì, gli orari in cui giravamo le puntate e hanno pure chiesto espressamente quando io sarei stato presente alla registrazione", ha raccontato il rapper. Il portinaio fortunatamente non avrebbe fornito alcun elemento e al suo invito di entrare per fare domande ai dipendenti della società, i due hanno rifiutato e sono andati via. Una volta venuti a conoscenza dell'episodio, è stato allertato il questore Bruno Megale che ha detto di non essere a conoscenza di nessuna attività in quel senso né di aver inviato alcun poliziotto lì: "Se fossimo stati noi l'avreste saputo, saremmo arrivati con un mandato".

Alla luce di quanto accaduto, sia Fedez che Mr Marra hanno presentato un esposto in Procura a Milano. Sono state inoltre inviate le immagini delle telecamere di sorveglianza, che potranno fornire maggiori dettagli sull'accaduto.

"Questo fatto potrebbe avere un contorno intimidatorio. Se ti arriva una minaccia devi farlo sapere più gente possibile, per tutelarti da eventuali ritorsioni", ha detto Fedez. "Noi andiamo avanti, non ci facciamo intimidire", hanno poi aggiunto. "Non facciamo le vittime, andiamo avanti col nostro lavoro, non è la prima volta che subiamo pressioni, ma è la prima volta che ci accade un fatto dai contorni opachi. Preoccupazioni ci sono ma non si può vivere nella paura quindi non muterà il nostro contenuto. Non è il metodo giusto per farci fermare", ha aggiunto Mr. Marra.