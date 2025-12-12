Disabile al concerto di Marracash a Milano: “Mi è stato impedito l’accesso alla Sky Box che avevo pagato”: il video

Frame del video pubblicato sui social da Edoardo Bonelli per denunciare quanto accaduto

"Ecco cosa succede quando una persona in sedia a rotelle prova ad andare a un concerto" comincia così il "post-sfogo" sulla pagina Instagram di Edoardo Bonelli, ragazzo disabile che si è ritrovato a discutere con gli addetti alla sicurezza all'ingresso dell'Unipol Forum di Milano, dove si stava per tenere il concerto live di Marracash. E prosegue: "Ieri mi è stato impedito l’accesso alla Sky Box che avevo regolarmente acquistato, perché “le persone in carrozzina non sono ben accette” nell’area VIP. Dopo oltre mezz’ora di discussione e persino la minaccia di chiamare polizia e vigili del fuoco, ho dovuto superare la sicurezza da solo per entrare".

Come si vede nel video, gli addetti alla sicurezza volevano far accomodare Edoardo nell'area disabili, sebbene lui abbia acquistato un biglietto riservato all'area Sky Box. Alla fine dopo effettivamente una lunga discussione, Edoardo sarebbe riuscito a entrare e assistere al concerto dalla posizione per cui aveva acquistato il biglietto. Ma il malcontento e la rabbia per come è stato trattato è rimasta. E sempre sui social ha scritto: "E il problema è molto più grande: episodi simili accadono in tutta Italia, denunciati da tantissime persone con disabilità. Ogni volta, la stessa domanda assurda: “sarò accettato?” Non dovrebbe esistere. Sono stufo di essere rinchiuso nelle aree per disabili, dove è permesso portare un solo accompagnatore e dove ti danno il contentino dei biglietti scontati o gratuiti. Io voglio pagare il biglietto come chiunque altro. Voglio scegliere dove stare, come vedere il concerto, come vivere l’evento. Esattamente come fanno tutti gli altri".

E conclude: "La gestione di una sedia a rotelle non è un problema della persona disabile: è un dovere di chi organizza, di chi accoglie, di chi vende i biglietti. Siamo nel 2025. Non dovrebbe più succedere".