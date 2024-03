Come nasce il criceto triste: il meme che racconta la nostra incapacità di stare al mondo Il meme del criceto triste ha cominciato a girare sui social nelle ultime settimane. L’immagine è molto semplice: c’è un piccolo criceto con gli occhi sgranati che ricorda tutte le volte in cui siamo stati incapaci di affrontare la vita quotidiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

È il meme di queste settimane. Un piccolo esemplare di criceto che guarda fisso in camera con due occhi enormi. Forse frutto di qualche aggiustamento grafico. Sotto come colonna sonora c’è Woe Is Me! di Richard Myhill, giusto qualche nota calante suonata con uno strumento ad arco. L'immagine è molto distorta ma l'animale protagonista del meme dovrebbe essere quello che viene normalmente conosciuto come criceto russo, Phodopus campbelli. La versione inglese la trovate come sad hamster.

Secondo il portale Know Your Meme, la prima apparizione si registra su X (fu Twitter) il 9 aprile, pubblicata dall’account DoguinhoDoLink che di solito si occupa di meme e spam. Qui il successo è stato minimo, giusto qualche centinaio di like. Poi è arrivato su TikTok. I video che si possono trovare con gli audio originali di questo meme si contano nell'ordine delle decine di migliaia.

Come funziona il meme del criceto triste

Su TikTok potete trovare migliaia di video in cui questo minuscolo criceto rappresenta i giovani adulti incapaci di affrontare i costati problemi inflitti dalla vita quotidiana. Il criceto triste spunta fuori dopo che abbiamo fatto un incidente e qualcuno ci chiede di compilare la constatazione amichevole. O ancora, c’è quando vogliamo prendere l’uovo di Pasqua al supermercato anche se abbiamo 34 anni.

C’è quando dobbiamo chiamare per ordinare due pizze e non sappiamo bene quale offerta scegliere dal menù. C’è anche quando sembriamo troppo giovani per ricoprire un ruolo in azienda o svolgere una professione. Insomma quando ci accorgiamo che forse la vita adulta non è esattamente fatta per noi.

TIKTOK | Il meme di un criceto triste che non riesce a calciare un pallone diffuso dall'account dell'Inter

Purtroppo negli ultimi giorni il meme del criceto triste si è un po’ sporcato, almeno in Italia. Non viene più usato per raccontare momenti in cui ci sentiamo inadeguati ma semplicemente istanti tristi. In ogni caso sta avendo un discreto successo anche sugli account più istituzionali. È apparso sul profilo dell’Inter e su quello del Real Madrid. Vi lasciamo qui sotto una delle basi più usate. Se cliccate sull'audio potete trovare tutti gli altri meme. Solo questo video ha superato le 26 milioni di visualizzazioni.