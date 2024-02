Cosa dice il castoro cinese che è diventato un meme su TikTok Negli ultimi giorni il castoro che parla cinese è diventato virale su TikTok. Non tutti conoscono il significato delle sue parole. Tutta l’origine del meme è abbastanza curiosa: parte da un film girato a Hong Kong nel 1986. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Se bazzicate un po’ su TikTok è molto probabile che lo abbiate già incrociato. È un animale, forse un orso più che un castoro, che parla in cinese. Tutto è animato da una computer grafica un po’ dozzinale ma sicuramente fatta con cura. I capelli del castoro ondeggiano insieme alla sua parlata. Tutta la sequenza è diventata virale come meme, grazie a un modello creato con CapCut gli utenti possono pubblicare video in cui si riprendono accanto a questo castoro.

Il segreto del meme è proprio il tono del castoro. Anche per chi non conosce il significato delle sue parole, il castoro suona molto convincente. Quasi motivazionale. Il castoro sembra che continui a incalzare la persona che ha davanti per portare a termine qualcosa. L’interpretazione è abbastanza corretta anche se l’origine di questo meme non è abbastanza lineare.

Da dove arriva il castoro cinese

Come spiegato dal portale Know Your Meme, il castoro (ricordiamo sempre che dovrebbe essere un orso) arriva da un video pubblicato dall’utente 乙人教动画 sul portale cinese BiliBili nel nel novembre del 2022. L’animazione è fatta partendo dalla base di una scena di A Better Tomorrow, film girato a Hong Kong del 1986 e diretto da John Woo. 乙人教动画 ha trasformato in un castoro l’attore che recitava.

Cosa dice il castoro di TikTok

Sui social network girano parecchie traduzioni del discorso del castoro cinese. Ne abbiamo controllata una con una nostra collaboratrice che parla cinese. Al netto di qualche aggiustamento di traduzione, queste dovrebbero essere le parole del castoro:

“Ho i miei principi. Non voglio passare tutta la vita con qualcuno che mi mette i piedi in testa. Pensi che sia un mendicante? Ho aspettato 3 anni per un’opportunità. Devo lottare fino all'ultimo soffio di vita. E non per dimostrare che sono il migliore. Ma perché voglio dire a tutti. Che mi riprenderò quello che ho perso”.