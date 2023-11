Il numero dei moderatori che controllano i contenuti dei social in Italia è un po’ inquietante Il social che ha il numero più basso di moderatori in Italia è X, quello che ne ha di più è TikTok. Il numero varia in base agli utenti e alla tipologia di contenuti. In tutta Italia ci sono meno di 1.000 persone che controllano tutti i contenuti pubblicati sui social.

A cura di Valerio Berra

Il Digital Service Act (DSA) è una normativa europea che si occupa di servizi digitali. È stato approvato nell’ottobre del 2022 e in linea molto generale punta a rendere più trasparenti i social network. I primi effetti concreti si sono visti negli ultimi giorni. La maggior parte dei social che operano in Italia hanno pubblicato una serie di documenti in cui svelano diversi dettagli sul loro lavoro che fino a questo momento erano rimasti velati da una patina di segretezza.

Emanuele Capone, giornalista di Repubblica, ha estratto un dato da tutti questi documenti: il numero di moderatori che ogni social network ha deciso di dedicare ai contenuti italiani. Si potrebbe fare una classifica assoluta ma è abbastanza evidente che il numero dei moderatori dipenda da quello degli utenti, più persone usano un social, più c’è bisogno che qualcuno verifichi i contenuti pubblicati.

I dati per ogni social network

Ogni social si basa su contenuti diversi. Ed ogni social ha delle regole diverse. Su X (fu Twitter) la maggior parte dei contenuti da moderare sono dei post. Parliamo dunque di testi, che possono essere tracciati, segnalati e verificati più facilmente. Su TikTok i materiali da analizzare diventano più complessi. Ci sono i testi delle discalie, tracciabili, ma poi ci sono anche le immagini, la musica, i testi scritti sopra il video e (ovviamente) il contenuto stesso del video. A volte c’è anche di più: alcuni utenti nascondono messaggi controversi nei filtri usati per il video.

Leggi anche Davvero Instagram sta censurando i post pro Palestina? Abbiamo provato a farci bloccare

E poi gli utenti. Il dato di riferimento in questo caso è quello degli utenti mensili. Dai dati dichiarati il numero di persone che frequentano Twitter e LinkedIn è lo stesso: circa 5 milioni. Meta ne ha 36 milioni (Facebook + Instagram) e TikTok ne ha 20 milioni. In ogni caso il numero di utenti mensili dei social può ancora crescere, il numero di italiani connessi a internet secondo i dati di Statista è di 47 milioni.

Il social network che ha più moderatori specializzati nei contenuti in italiano è TikTok: i social di origine cinese arriva a 430 moderatori. Il numero degli operatori per Meta è parecchio più basso, nonostante gli utenti siano 16 milioni in più di TikTok i moderatori arrivano a 179. Per YouTube ce ne sono 91 e per LinkedIn 13. Curioso il numero di moderatori per X. Per tutti i contenuti in italiano sono solo 2.