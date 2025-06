Ora puoi generare immagini con ChatGPT direttamente su WhatsApp: i nostri test con il gatto astronauta

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

È bastato inviare un messaggio su WhatsApp per ricevere in chat l’immagine di un gatto travestito da astronauta. OpenAI ha integrato la generazione di immagini di ChatGPT sull'app di messaggistica, gli utenti ora possono creare contenuti visivi direttamente in chat: è sufficiente aprire la conversazione e scrivere un prompt. Abbiamo testato la nuova funzione: dopo aver salvato il numero del bot (+18002428478) e aperto la conversazione, abbiamo chiesto a ChatGPT di creare l’immagine di un gatto astronauta, in pochi secondi, l'intelligenza artificiale ha inviato in chat un’illustrazione dettagliata.

La nuova funzione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di OpenAI. L'obiettivo dell'azienda è rendere l’intelligenza artificiale sempre più accessibile e integrata nelle piattaforme che usiamo quotidianamente. Già a dicembre 2024 ChatGPT era arrivato su WhatsApp, ora però è possibile non solo scambiare messaggi, ma anche generare e modificare immagini con pochi comandi testuali, senza uscire dalla conversazione.

Come realizzare le immagini su WhatsApp

Per utilizzare la funzione basta aggiungere ai propri contatti il numero ufficiale di ChatGPT: +1 800 242 8478, oppure cliccare direttamente su questo link per avviare la chat. All’apertura, verrà mostrato un messaggio che informa l’utente sulle condizioni d’uso:

"Stai chattando con ChatGPT, un assistente AI. Continuando, accetti le nostre condizioni d'uso e confermi di aver letto la nostra informativa sulla privacy su openai.com. È possibile che le conversazioni vengano controllate per motivi di sicurezza. ChatGPT può commettere errori: assicurati di verificare le informazioni importanti."

Una volta letto il messaggio, basterà digitare una descrizione dettagliata di ciò che si vuole creare, e nel giro di pochi secondi l’immagine verrà generata e inviata nella chat. La funzione permette anche di modificare immagini esistenti tramite prompt testuali. Gli utenti della versione gratuita possono però generare un’immagine alla volta, dopodiché è necessario attendere circa 24 ore per una nuova richiesta. Chi sottoscrive l’abbonamento Plus, invece, ha accesso a generazioni illimitate e a una qualità superiore delle immagini.

L’espansione di ChatGPT nelle piattaforme di messaggistica

L’integrazione di ChatGPT su WhatsApp rientra in un progetto più ampio di OpenAI che vuole estendere la sua tecnologia a un pubblico sempre più vasto. Finora l’utilizzo di ChatGPT su WhatsApp era limitato a un numero ridotto di messaggi al mese e non supportava gli utenti Plus. "L'obiettivo è dare a quante più persone possibile la possibilità di usare ChatGPT, anche senza un account," aveva spiegato OpenAI. Ora, con la nuova funzione di generazione immagini, l’esperienza diventa più completa. L’obiettivo è chiaro: fare di ChatGPT un assistente AI sempre più integrato nella vita digitale quotidiana, abbattendo barriere e limiti d’accesso.