Su WhatsApp si può nascondere il numero per lasciare solo un nome: le disponibilità dei primi username

Secondo le informazioni diffuse da WABetaInfo, in questi giorni Meta avrebbe cominciato ad aprire agli utenti la possibilità di scegliere il loro username su WhatsApp. Con questa opzione è possibile nascondere il numero di telefono per lasciare solo il nome. Per ora è una sperimentazione ma sono già stati avvistati i primi casi.

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Ci sono i primi avvistamenti. Nelle ultime settimane ci sono state diverse segnalazioni riguardo all'arrivo su WhatsApp degli username, dei nomi da usare al posto dei numeri di telefono. È una soluzione già adottata da diverse app di messaggistica, a partire da Telegram. Su Fanpage.it l’avevamo anticipata lo scorso autunno. In breve, gli username servono per scambiare messaggi e contattare altri utenti senza rivelare il numero di telefono. Su Telegram si può cercare uno username specifico e avviare una conversazione. Sempre a novembre era comparsa anche la possibilità di prenotare il proprio username.

Le prime testimonianze di questa nuova funzione sono apparse su WABetaInfo, il blog dedicato alle ultime notizie sul codice dell’app che abbiamo nominato più volte. Secondo un post pubblicato lo scorso 8 aprile, WhatsApp starebbe cominciando ad aprire questa possibilità in modo graduale. Da quello che possiamo leggere questa volta non si tratta di una distribuzione limitata. Non stiamo parlando di una funzione in Beta, per intenderci. Siamo davanti a un’introduzione nell’app ufficiale.

Come inserire lo username su WhatsApp: le regole

Il primo passaggio per inserire uno username al posto del numero di telefono sarà capire se la funzione è davvero disponibile. Per farlo bisogna controllare tra le impostazioni del proprio account WhatsApp. Se rientrate nella prima lista di utenti coinvolti nella sperimentazione dovreste trovarla nella sezione impostazioni. Ve lo anticipiamo: è difficile che qualcosa sia già stato avviato per gli utenti italiani.

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Dalle prime informazioni e dai primi test vediamo però un altro dato: non tutti gli username sono validi. Gli username per esempio non possono ricalcare un dominio: non possono iniziare quindi con www e non possono finire con un identificatore tipo .it o .com. Questo per evitare, spiega WABetaInfo, di dare l’impressione all’utente di parlare con un sito ufficiale. Non solo. Lo username deve essere tra 3 e 35 caratteri, può contenere numeri, deve avere almeno una lettera e può avere al suo interno solo determinati caratteri speciali. Non tutti sono ammessi.

Il problema dei doppi username

In tutto questo, ovviamente, c’è un problema. Lo username di ogni utente deve essere specifico, esattamente come il numero di telefono. WhatsApp non prevede la presenza di uno username uguale usato da più utenti. Questo, ovviamente, può facilitare casi di phishing. Gli account che scelgono uno username già usato da altri profili presenti su Meta dovranno essere verificati dagli utenti che hanno già registrato quei nomi. Nessuno, per essere chiari, potrà chiamarsi come il vostro account Instagram senza che voi diate il via libera.