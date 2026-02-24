WhatsApp sta lavorando ai Messaggi Programmati: potrai decidere data e ora per inviarli

WhatsApp sta preparando una nuova funzionalità che permetterà di programmare l’invio dei messaggi, rendendo possibile inviarli automaticamente in una data e ora stabilita.

Il messaggio giusto al momento giusto. Questa è la promessa alla base della nuova funzionalità di WhatsApp, chiamata "Messaggi programmati". Grazie a questa novità, gli utenti potranno pianificare l’invio di un messaggio, che avverrà in modo automatico all’orario e alla data scelta. La funzione è stata scoperta da WABetaInfo, portale specializzato nell'analisi delle versioni beta dell'app. Nelle ultime build di WhatsApp per iOS (precisamente la versione 26.7.10.72, distribuita tramite il programma TestFlight di Apple), sono emersi indizi chiari riguardo a questa nuova opzione.

Anche se la funzionalità non è ancora disponibile, nemmeno per gli utenti beta, le tracce nel codice suggeriscono che gli sviluppatori stiano lavorando a una soluzione nativa che permetterà di comporre un messaggio, impostare un orario specifico e inviarlo automaticamente.

Come funzionano i messaggi programmati

Un screenshot trapelato, condiviso da WABetaInfo, mostra come dovrebbe essere organizzata la funzione all'interno dell'app. Sembra che WhatsApp abbia previsto una sezione dedicata, visibile direttamente nella chat, dove saranno elencati tutti i messaggi programmati. Gli utenti potranno gestire e modificare facilmente i messaggi in attesa di invio. Sebbene nell'immagine appaia un gruppo, è molto probabile che la funzione venga estesa anche alle conversazioni individuali.

Se questa funzionalità dovesse essere rilasciata, WhatsApp si allineerebbe finalmente ai suoi principali concorrenti, come Google Messages e Telegram, che da tempo offrono la possibilità di programmare i messaggi.

Quando verrà lanciata la nuova funzione

Questa funzione è sicuramente comoda per chi gestisce comunicazioni internazionali, dove le differenze di fuso orario rendono difficile inviare messaggi nei momenti giusti. Pensiamo, per esempio, a chi collabora con team sparsi in diverse parti del mondo. In questo caso, sarebbe un modo semplice per ridurre le difficoltà legate al coordinamento, permettendo di lavorare in modo più efficiente senza doversi adattare agli orari degli altri. Ma anche, banalmente, la possibilità di inviare auguri a mezzanotte senza dover rimanere svegli.

Va sottolineato, però, che questa funzione è ancora in fase di sviluppo e non è accessibile nemmeno nella versione beta. Questo significa che, sebbene le tracce nel codice siano evidenti, il rilascio effettivo potrebbe avvenire tra settimane o addirittura mesi. C'è un margine di incertezza. Alcune funzionalità avvistate in fase di beta testing, infatti, potrebbero non essere mai distribuite, mentre altre potrebbero subire modifiche significative prima di arrivare agli utenti.