La nuova funzione di WhatsApp che ti obbliga ad aprire i messaggi: cosa sappiamo sulla modalità Spoiler

Arriva un messaggio ma manca una parte di testo, l'unico modo per visualizzarlo è cliccarci sopra. Funziona così la nuova modalità spoiler su WhatsApp – che al momento è in fase si sviluppo. La funzionalità è stata segnalata da WaBetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica, e promette di nascondere frasi, parole, semplicemente inserendole tra due barre verticali. In questo modo il testo non sarà visibile all'inizio. Chi riceve il messaggio dovrà toccarlo per visualizzare il contenuto.

"Questa funzionalità è in fase di sviluppo e consentirà agli utenti di scegliere un nuovo strumento di formattazione per i propri messaggi. I messaggi inviati come spoiler non verranno visualizzati automaticamente nella conversazione. Gli utenti dovranno interagire con essi per rivelarne il contenuto. Questa opzione consentirà agli utenti di nascondere più facilmente il contenuto dei propri messaggi se contengono informazioni sensibili", ha spiegato WaBetaInfo.

La modalità spoiler si inserisce in un contesto più ampio di aggiornamenti pensati per migliorare la gestione della privacy e dei contenuti sensibili nelle conversazioni. Sebbene al momento il test riguardi solo i messaggi di testo, non è escluso che in futuro la funzionalità venga estesa anche a immagini e video, dando maggiore controllo agli utenti su ciò che condividono. In attesa del rilascio ufficiale, la funzione è già visibile nella versione beta di WhatsApp per Android e iOS, seppur con alcuni bug ancora da sistemare.

Come funziona la modalità spoiler

Formattare un testo come spoiler è molto semplice. Una volta scritto il messaggio, basterà selezionare l’opzione "Spoiler" nel menu di formattazione, che si trova tra le opzioni di personalizzazione del testo. Una volta attivato, il messaggio apparirà nascosto, con un simbolo composto da due barre verticali (||), per esempio: "||Questo è un esempio di spoiler|". Il destinatario vedrà il testo solo dopo averci cliccato sopra. Il messaggio, infatti, resta nascosto anche se la conversazione viene aperta, è necessario interagire con il testo per poterlo visualizzare.

Un nuovo modo per nascondere i messaggi

Oltre a gestire gli spoiler di film e libri, questa funzione potrebbe rivelarsi utile anche per proteggere la privacy nelle chat di gruppo e nelle conversazioni private. Quando si condividono informazioni sensibili, come dettagli finanziari o personali, la possibilità di nascondere parte del messaggio consente di evitare che venga letto subito da tutti i partecipanti, senza dover ricorrere a soluzioni temporanee come la modalità "visualizza una sola volta", che cancella il contenuto dopo la lettura.

Anche se al momento la funzionalità spoiler riguarda solo i messaggi di testo, è possibile che WhatsApp decida, in futuro, di estenderla anche a foto e video. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’azienda potrebbe sviluppare versioni future della funzione che comprendano anche questi formati.

Quando Sarà Disponibile?

La funzione spoiler è al momento in fase di sviluppo per l'app Android. Come ha spiegato WaBetaInfo, WhatsApp però sta anche lavorando per introdurre la stessa funzionalità su iOS. L'obiettivo è mantenere un'esperienza coerente su entrambi i sistemi operativi. "WhatsApp sta attualmente perfezionando il modo in cui il sistema identifica i messaggi spoiler. Una volta completati i test, la funzionalità verrà distribuita a beta tester selezionati, che potranno fornire feedback iniziali e report basati sulla loro esperienza." Solo in segui verrà estesa a tutti gli utenti.