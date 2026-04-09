WhatsApp vuole lanciare i canali a pagamento: in fase di test i contenuti riservati agli abbonati

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WhatsApp sta lavorando a un aggiornamento per Android che prevede l’arrivo di canali a pagamento. La funzionalità è ancora in fase di test, ma se diventerà effettiva, implicherà l’arrivo di canali contenenti contenuti esclusivi riservati solo a chi pagherà l’abbonamento.

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Su WhatsApp potrebbero arrivare presto i canali a pagamento, un'opzione pensata per le aziende e i gestori di canali che vogliono monetizzare la loro presenza sulla piattaforma di messaggistica in cambio di contenuti esclusivi riservati agli iscritti che decidono di sottoscrivere un abbonamento. Lo ha rivelato WaBetaInfo, il portale specializzato sulle possibili novità in arrivo sull'app di messaggistica di Meta. Nello specifico questa nuova funzionalità sarebbe ora in fase di test nell'aggiornamento beta di WhatsApp per Android (versione 2.25.19.3).

Anche WhatsApp ha ufficializzato la novità, specificando che si tratta di una funzione in fase di sviluppo che potrebbe quindi non essere disponibile ovunque. Si legge sulla pagina del Centro di assistenza:

"Stiamo implementando gradualmente gli abbonamenti ai canali per determinati Paesi e canali, quindi potrebbero non essere ancora disponibili per te. Stiamo lavorando per renderli disponibili a più persone".

Come funzioneranno i canali a pagamento

La nuova funzione, a cui gli sviluppatori di WhatsApp stanno ancora lavorando, potrebbe quindi prevedere l'arrivo di una nuova tipologia di canali che prevedono il pagamento di un abbonamento. Questo non significa che tutti i canali diventeranno a pagamento, ma che accanto a quelli gratuiti, potrebbero arrivarne altri in cui ci saranno contenuti esclusivi visibili solo agli utenti che avranno sottoscritto l'abbonamento a pagamento.

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In base alle anticipazioni di WaBetaInfo, i gestori che vorranno inserire nei propri canali contenuti esclusivi a pagamento potranno offrire agli utenti la possibilità di abbonarsi direttamente nella sezione delle informazioni del canale, decidendo in autonomia il costo dell'abbonamento. Quindi gli utenti abbonati potranno vedere all'interno dello stesso canale i contenuti gratuiti e quelli esclusivi. Gli sviluppatori starebbero anche lavorando a un filtro che potrebbe permettere agli utenti di visualizzare i contenuti esclusivi separati da quelli gratuiti. In base a quanto spiega WhatsApp gli abbonamenti si rinnoveranno mensilmente in automatico, ma in ogni momento l'utente potrà annullarlo fino a 24 ore prima della data di rinnovo, accedendo nell'area Gestisci l'abbonamento.

Se quindi questa novità diventerà effettiva, l'abbonamento resterà in ogni caso un'opzione facoltativa dell'utente. Chiunque potrà infatti comunque iscriversi ai canali e continuare a visualizzare i contenuti gratuiti anche senza pagare nessun tipo di abbonamento. Inoltre – specifica il portale WaBetaInfo – anche i contenuti riservati ed esclusivi dovranno rispettare i termini di servizio previsti da WhatsApp, quindi non dovranno ad esempio contenere materiali illegali né offensivi, in modo da garantire la sicurezza di tutti gli iscritti, anche di chi deciderà di sottoscrivere l'abbonamento.