L’animazione nascosta di WhatsApp per i Mondiali: basta guardare nelle emoji per attivare il Trionda

Meta ha deciso di introdurre nuove funzioni su WhatsApp per i Mondiali di Calcio. Sono un po’ nascoste: la più immediata da vedere è l’animazione che parte quando selezioniamo l’emoji del Trionda, il pallone da calcio ufficiale di questo torneo.

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Le piattaforme tech si sono preparate a questi Mondiali di Calcio, comprensibilmente poco sentiti in Italia. Google ha lanciato il suo Doodle: è un’animazione che riprende un tunnel durante un dribbling. Una volta cliccato sopra il Doodle si atterra direttamente sulla pagina che Google ha creato per i Mondiali: un calendario delle partite, la classifica dei gironi e le ultime notizie. Una volta aperta l’app di Facebook si vede il logo dell’app in un campo da calcio. E anche su WhatsApp sembra che sia entrata qualche modifica nel codice.

Come annunciato dalla piattaforma con un post pubblicato sul blog ufficiale, WhatsApp ha introdotto diverse funzioni per i Mondiali. La più evidente è l’emoji del Trionda, il pallone ufficiale di questa edizione. Come succede dal 1970, il pallone per i Mondiali è un modello creato da Adidas. Ci saranno due versioni: una per tutte le partite e una per la Finale dei Mondiali. Creato con quattro pannelli assemblati a caldo e con colle adesive, il Trionda ha al suo interno un chip per dialogare con tutti gli strumenti che assistono gli arbitri nelle partite. Il pallone quindi dovrà essere caricato prima di ogni match.

L’emoji del Trionda non si vede subito. Per mandarla dovete selezionare l’emoji classica del pallone da calcio. Una volta inviata vedrete che la normale palla bianca e nera, dal sapore in effetti un po’ vintage, si trasforma subito nel Trionda. Non solo: se toccate con il dito sopra l’icona, la palla ha un sussulto e qualche rotazione. Se invece inviate il Trionda come reaction al messaggio di un vostro contatto allora dal fondo dello schermo si apre una piccola fontana di palloni che rimbalzano nella chat.

Le altre funzioni di WhatsApp introdotte per questi Mondiali

Oltre all’emoji del Trionda ci sono altre due funzioni introdotte da WhatsApp. Ci sono nuovi effetti da usare nelle videochiamate, sempre dedicati al calcio. E c’è anche una zona dedicata ai canali WhatsApp che forniscono notizie sul Mondiale. Per trovarli dovete seguire questi passaggi:

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