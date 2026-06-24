Il nuovo pallino verde su WhatsApp: è un simbolo sulla foto del profilo per capire se sei online

WhatsApp sta introducendo una serie di opzioni per rendere più facile capire se un utente è online. Una di queste è un pallino verde che compare accanto alla foto profilo. Se il pallino è attivo, l’utente è online.

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Un pallino verde che appare sulla foto del profilo. È un pallino minuscolo, che si trova in basso a destra. Si vede subito, scorrendo la cronologia con le nostre conversazioni. Se un contatto ha quel pallino verde vuol dire che è online. Fino a questo momento per capire se un contatto è online e quindi può rispondere subito bisognava accedere alla conversazione. Solo una volta aperta si poteva vedere se lo status era “online” oppure se veniva registrato solo l’ultimo accesso. Certo, queste informazioni si possono trovare solo se le impostazioni della privacy lo consentono. Il blog WABetaInfo ha trovato ora una versione di WhatsApp ancora sperimentale in cui invece è stato introdotto questo pallino. Parliamo di una Beta, la versione di un software non ancora ufficiale, sviluppata per Android. Il codice esatto è 2.26.13.3. Oltre al pallino verde, il nuovo aggiornamento punta a rendere più facile da trovare chi è online. Le conversazioni infatti si possono ordinare seguendo un criterio cronologico oppure direttamente per status: così i contatti online si potranno vedere prima degli altri. Sono funzioni che abbiamo visto anche in altre piattaforme, a partire da Facebook.

Il nodo della privacy: come cambiano le impostazioni

Visto che si tratta di una Beta, al momento non ci sono informazioni certe. Non sappiamo quando la nuova funzione verrà introdotta su tutti gli smartphone. E non sappiamo nemmeno se mai succederà. In passato delle opzioni sperimentate su Beta sono entrate anche nel software ufficiale, a volte si sono fermate a questa fase di sviluppo. Per ora Meta sta facendo delle prove a campione per capire se si tratta di un’opzione che può funzionare per i suoi utenti. Con buona probabilità, nel caso venisse introdotta sarà possibile comunque gestire dalle Impostazioni, esattamente come avviene già adesso. Seguendo il percorso Impostazioni > Privacy > Ultimo accesso e online già al momento si riesce a gestire tutta questa parte. Si può scegliere chi può vedere il nostro ultimo accesso e anche chi può vedere quando siamo effettivamente online.