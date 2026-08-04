WhatsApp smette di funzionare per quattro ore: gli account “in fase di revisione”

WhatsApp si è bloccato per diverse ore. Dalle segnalazioni che abbiamo raccolto sembra che gli account coinvolti nel down non riuscissero a inviare foto e video. Ci sono anche segnalazioni di un messaggio apparso sui profili in down “Account in fase di revisione”.

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Quattro ore di vuoto. Per migliaia di account. Lo vediamo nei grafici di Downdetector, il portale dove vengono raccolte tutte le segnalazioni sui servizi online che smettono di funzionare. C’è un picco che parte dalle 21:29 del 3 agosto e arriva fino alle 2:00 del 4 agosto. Prima e dopo nulla. E certo, possiamo ipotizzare anche che dopo le 2:00 le segnalazioni siano crollate perché gli utenti hanno cominciato a dormire. Leggiamo i commenti. Molti utenti hanno segnalato problemi con foto e video: “Da questa sera non è possibile inviare file multimediali come documenti foto e video né tantomeno inserirli nello stato ho reinstallato e aggiornato l'applicazione ma non cambia nulla”. O ancora: “Riesco inviare foto solo a me stessa”. Il problema è legato anche ad altri media, a partire dagli sticker.

Secondo altre segnalazioni, agli account bloccati è apparsa una scritta: “Account in fase di revisione”. Nello specifico il messaggio prosegue: “Data della richiesta: 3 agosto 2026. L’attività del tuo account e le informazioni sul dispositivo sono in fase di verifica per accertare che rispettino i nostri Termini di servizio. Ti comunicheremo l’esito, in genere entro 24 ore”. Il problema, da quello che ha ricostruito Fanpage.it, non si poteva risolvere con nessuno dei metodi classici. Diversi utenti hanno provato ad aggirarlo aggiornando l’app. Alcuni hanno anche disinstallato e poi scaricato nuovamente WhatsApp. Niente. L’avviso e i problemi legati all’invio dei media sono rimasti per tutta la sera.

Nelle ultime ore Meta, la società che oltre WhatsApp gestisce anche Facebook e Instagram, ha ammesso i problemi registrati dagli utenti: “A volte commettiamo degli errori e, in tal caso, cerchiamo di porvi rimedio il più rapidamente possibile per consentire agli utenti di tornare a chattare. Abbiamo già preso provvedimenti per ripristinare gli account interessati”. Il comunicato è stato riportato da TechCrunch. Non ci sono molti dettagli su quello che è successo ma WhatsApp è un’app molto attiva. Spesso pubblica aggiornamenti, l’ultimo riguarda il suo utilizzo in auto. Visto come cambia il codice, è possibile che in una di queste transizioni ci siano stati degli errori che hanno portato al blocco degli account.