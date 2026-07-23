WhatsApp si rinnova per integrarsi con app e dispositivi: tutte le novità per iPad, Spotify e uso in auto
È un periodo di rinnovamento per WhatsApp. Dopo l'introduzione di piccoli cambiamenti come le notifiche per i compleanni dei contatti o la possibilità di usare username per aumentare la propria privacy nelle interazioni con gli sconosciuti, ora l'app di messaggistica di Meta ha avviato il rilascio di una serie di importanti aggiornamenti che puntano a migliorare ulteriormente l'integrazione del servizio con i dispositivi e le applicazioni utilizzate quotidianamente. Le novità includono la possibilità di registrarsi direttamente da iPad, nuove funzioni per CarPlay e Android Auto, una gestione più avanzata dei file PDF e la condivisione della musica negli Stati tramite Spotify e Apple Music. Per sviluppare queste funzionalità, Meta ha collaborato con Apple e Google per migliorare l'integrazione di WhatsApp con tutti i dispositivi e le piattaforme. Gli aggiornamenti sono in fase di distribuzione graduale e presto saranno disponibili su tutti i sistemi operativi compatibili.
Nuove funzioni di Whatsapp: cosa cambia
Tra le principali novità presentate da Meta c'è la possibilità di creare un account WhatsApp direttamente dall'app per iPad. Finora, per utilizzare il servizio sul tablet Apple era necessario collegarlo a uno smartphone già configurato. Con l'aggiornamento, invece, gli utenti potranno registrarsi e configurare il proprio account direttamente dal dispositivo, senza dover completare la procedura sul proprio telefono. Le migliorie riguardano però molti altri ambiti:
- CarPlay e Android Auto: l'update aumenta le funzioni disponibili in auto. Collegando un dispositivo Android o un iPhone al veicolo, gli utenti potranno ascoltare e rispondere ai messaggi tramite comandi vocali, effettuare chiamate, consultare la cronologia delle conversazioni e contattare rapidamente i preferiti direttamente dal display dell'auto, riducendo la necessità di interagire con lo smartphone durante la guida.
- PDF modificabili direttamente su WhatsApp: per chi utilizza WhatsApp su computer o nella versione web arriva anche una gestione più completa dei documenti PDF. I file potranno essere aperti direttamente all'interno dell'applicazione, senza dover essere scaricati. Sarà inoltre possibile eseguire semplici modifiche, come evidenziazioni e annotazioni, grazie all'integrazione con Adobe Acrobat.
- Nuova condivisione della musica negli Stati: l'ultimo aggiornamento riguarda gli Stati di WhatsApp. Gli utenti potranno condividere rapidamente i brani in ascolto da Spotify o Apple Music, mostrando ai propri contatti la canzone selezionata direttamente nello Stato. La funzione permette di pubblicare il contenuto musicale con pochi tocchi, ampliando le opzioni di condivisione disponibili.