WhatsApp si rinnova per integrarsi con app e dispositivi: tutte le novità per iPad, Spotify e uso in auto

WhatsApp sta rilasciando un aggiornamento per migliorare l’integrazione con i dispositivi e le piattaforme estrema. Tra le novità principali la possibilità di installare l’app direttamente su iPad, nuove funzioni per CarPlay e Android Auto, la modifica dei PDF e la condivisione della musica da Spotify e Apple Music negli Stati.

È un periodo di rinnovamento per WhatsApp. Dopo l'introduzione di piccoli cambiamenti come le notifiche per i compleanni dei contatti o la possibilità di usare username per aumentare la propria privacy nelle interazioni con gli sconosciuti, ora l'app di messaggistica di Meta ha avviato il rilascio di una serie di importanti aggiornamenti che puntano a migliorare ulteriormente l'integrazione del servizio con i dispositivi e le applicazioni utilizzate quotidianamente. Le novità includono la possibilità di registrarsi direttamente da iPad, nuove funzioni per CarPlay e Android Auto, una gestione più avanzata dei file PDF e la condivisione della musica negli Stati tramite Spotify e Apple Music. Per sviluppare queste funzionalità, Meta ha collaborato con Apple e Google per migliorare l'integrazione di WhatsApp con tutti i dispositivi e le piattaforme. Gli aggiornamenti sono in fase di distribuzione graduale e presto saranno disponibili su tutti i sistemi operativi compatibili.

Nuove funzioni di Whatsapp: cosa cambia

Tra le principali novità presentate da Meta c'è la possibilità di creare un account WhatsApp direttamente dall'app per iPad. Finora, per utilizzare il servizio sul tablet Apple era necessario collegarlo a uno smartphone già configurato. Con l'aggiornamento, invece, gli utenti potranno registrarsi e configurare il proprio account direttamente dal dispositivo, senza dover completare la procedura sul proprio telefono. Le migliorie riguardano però molti altri ambiti: