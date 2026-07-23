Il ghiaccio marino artico raggiunge un nuovo minimo storico: la “pausa” nello scioglimento è terminata

Un nuovo studio rivela che la perdita di ghiaccio marino artico durante l’inverno è tornata a crescere livelli significativi nel 2025 e 2026, ridimensionando la “pausa” osservata negli ultimi vent’anni.

Un nuovo studio mostra che il rallentamento osservato negli ultimi vent'anni nello scioglimento invernale del ghiaccio marino artico è stato solo temporaneo

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“Quella che all’inizio degli anni 2020 sembrava essere una “pausa”, ora appare essere stata solo un rallentamento temporaneo nello scioglimento del ghiaccio marino artico durante l’inverno”. È con queste parole che un team di ricercatori dell’Università di Southampton in collaborazione con il National Oceanography Centre (NOC) del Regno Unito riassume i risultati di una nuova analisi sull’evoluzione della banchisa artica invernale. Nel 2025, questa distesa d’acqua marina congelata che galleggia sull’Oceano Artico è tornata a diminuire drasticamente, raggiungendo un nuovo minimo storico con una riduzione invernale del 5,8% rispetto all’anno precedente.

“Si è trattato del calo invernale più consistente registrato su base annua nei dati satellitari, disponibili dal 1978” hanno sottolineato i ricercatori che, nel 2026, hanno rilevato una leggera ripresa, anche se l’estensione del ghiaccio marino invernale è comunque rimasta la seconda più bassa mai registrata.

L'estensione del ghiaccio marino artico invernale dal 1980 al 2026. Dopo circa vent'anni di rallentamento del declino, nel 2025 è stato registrato il minimo storico, seguito da valori eccezionalmente bassi anche all'inizio del 2026. Credit: Duo Chan et al. PNAS 2026

Il ghiaccio marino artico è un importante indicatore del cambiamento climatico, fungendo da barriera tra il calore oceanico e l’atmosfera polare. La sua riduzione invernale permette a una maggiore quantità di calore di penetrare nell’atmosfera e influenzare i modelli di pressione, lo sviluppo di tempeste e la circolazione atmosferica su larga scala, con ripercussioni sul clima alle medie latitudini, dove si trova anche l’Italia.

Un’analisi precedente aveva suggerito che il tasso di perdita di ghiaccio marino durante l’inverno si fosse indebolito negli ultimi due decenni, ma dopo le rilevazioni del 2025 e del 2026, la tendenza ventennale è tornata a mostrare un declino significativo. I risultati dell’analisi sono stati pubblicati sulla rivista PNAS.

Perché la “pausa” nello scioglimento del ghiaccio marino invernale era solo apparente

Secondo i ricercatori, le variazioni naturali delle correnti oceaniche che, in precedenza, sembravano aver compensato parte dell’aumento delle temperature globali, mettendo “in pausa” lo scioglimento del ghiaccio marino artico, potrebbero aver soltanto rallentato temporaneamente la perdita. “I dati mostrano che si è trattato di una breve fluttuazione all'interno di un declino a lungo termine associato al riscaldamento globale" ha affermato il dottor Duo Chan, autore principale dello studio e docente della Scuola di Scienze Oceaniche e della Terra dell'Università di Southampton. “Questo nuovo calo cambia il modo in cui interpretiamo le recenti variazioni del ghiaccio marino invernale artico”.

Analizzare ulteriormente i risultati, il team ha inoltre confrontato quanto osservato dai satelliti con eventi analoghi simulati, utilizzando i più recenti modelli di cambiamento climatico. “Da questo confronto abbiamo scoperto che un calo così brusco come quello del 2025 era insolito, ma fisicamente plausibile nell’attuale contesto di riscaldamento dell’Artico” ha aggiunto il dottor Alessandro Silvano, ricercatore associato presso l’Università di Southampton e coautore dello studio.

L’analisi ha anche permesso di avere indicazioni su come potrebbe evolvere la banchisa nei prossimi anni. “Le simulazioni del modello suggeriscono che, con gli attuali livelli di riscaldamento artico, è più probabile che il ghiaccio marino invernale artico oscilli intorno a un livello inferiore nei prossimi anni, piuttosto che tornare rapidamente alle condizioni dei primi anni 2020” ha spiegato il professor Simon Josey, oceanografo del National Oceanography Centre (NOC) che ha coordinato la ricerca.

Secondo il dottor Chan, i recuperi a breve termine possono temporaneamente oscurare la direzione a lungo termine dei cambiamenti del ghiaccio marino artico. “La ridotta estensione del ghiaccio marino invernale nel 2025 e nel 2026 dimostra chiaramente che la perdita di ghiaccio marino artico non si era arrestata, ma continua con il riscaldamento del clima”.