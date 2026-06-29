Su Whatsapp arrivano gli username per chattare senza condividere il proprio numero: come attivarli

WhatsApp introduce gli username per poter chattare senza l’obbligo di condividere il proprio numero di telefono. La novità per blindare la privacy sarà disponibile a breve, ma è già prenotabile sull’app.

WhatsApp si prepara a cambiare il modo in cui le persone entrano in contatto. L'app di messaggistica di Meta ha annunciato l'arrivo dei nomi utente, una nuova funzione che permetterà di avviare una conversazione anche senza dover condividere il proprio numero di telefono. Una funzione utile, ad esempio, quando si è appena conosciuta una persona e si desidera continuare a sentirsi senza rendere subito disponibile un dato personale come il proprio recapito.

Con questa novità, WhatsApp punta a rafforzare ulteriormente la tutela della privacy, offrendo agli utenti uno strumento in più per decidere quando e con chi condividere il numero di telefono.

Come funzionano i nomi utente

A differenza di quanto accade sui social network, il nome utente di WhatsApp non servirà a creare un profilo pubblico. Non esisterà infatti un elenco consultabile né un motore di ricerca con suggerimenti automatici. Chi vorrà contattare una persona dovrà conoscere esattamente il suo nome utente. Per aumentare ulteriormente il controllo sulla propria privacy, WhatsApp introdurrà anche una chiave opzionale del nome utente, un codice aggiuntivo che, se attivato, dovrà essere conosciuto da chi desidera inviare un primo messaggio.

Una volta attivata la funzione, il numero di telefono non sarà visibile al primo contatto con una persona o un'azienda, contribuendo così a limitare la diffusione di un'informazione personale spesso legata ad altri servizi e account. L'opzione, specifica Meta, è utilizzabile anche nei gruppi: ciò significa che nelle chat di classe i genitori potranno interagire senza necessariamente rendere noti i propri contatti.

Cosa fare per ottenere uno username

La funzionalità non è ancora disponibile, ma WhatsApp fa sapere che già da questa settimana gli utenti possono già prenotare il proprio nome utente. L'operazione richiede pochi secondi e si effettua dall'ultima versione dell'app. Prima è necessario andare sulle "Impostazioni" dell'app. Qui si deve cercare la voce "Account" e poi optare per "Nome utente". La scelta sarà libera e non dovrà necessariamente coincidere con quella utilizzata su altre piattaforme. Massima libertà alla fantasia.

Quando la funzione arriverà in Italia

Il rilascio della funzione avverrà in modo graduale nei prossimi mesi. WhatsApp informerà direttamente gli utenti quando i nomi utente saranno disponibili nel proprio Paese, Italia compresa. Per creator, piccole imprese e organizzazioni sarà inoltre possibile richiedere lo stesso nome utente già utilizzato su Instagram o Facebook, così da mantenere una presenza coerente sulle diverse piattaforme.