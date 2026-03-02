Su WhatsApp si potranno vedere gli aggiornamenti di Stato anche dei numeri non salvati: cosa cambia

Presto gli aggiornamenti di Stato del profilo di Whatsapp saranno visibili anche a chi non è in rubrica, purché ci sia stata un’interazione tra i contatti.

Presto anche chi non ha salvato il nostro numero in rubrica potrà visualizzare gli aggiornamenti dello stato del profilo WhatsApp, purché in passato ci sia stata almeno un'interazione, come un messaggio o una chiamata. La novità è per il momento disponibile solo per alcuni utenti che hanno installato le versioni più recenti dell'app su smartphone e introduce una gestione più flessibile dei contenuti ampliando la platea dei possibili visualizzatori.

Cosa cambia nella nuova versione

Finora il sistema prevedeva che gli aggiornamenti fossero visibili solo se entrambi gli utenti avevano salvato il numero dell'altro. Secondo l'indiscrezione di WABetaInfo, sito dedicato agli aggiornamenti dell'app di WhatsApp, a breve questo passaggio non sarà più necessario: basterà aver scambiato messaggi o chiamate perché una persona possa essere inclusa tra i destinatari. L'obiettivo è rendere gli aggiornamenti accessibili a chi è realmente connesso alla conversazione, senza obbligare a salvare ogni numero in agenda.

Gli stati provenienti da contatti non registrati saranno comunque distinguibili. Nella schermata comparirà il nome scelto dall'utente accompagnato dal numero di telefono e preceduto dal simbolo della tilde (~), il segnale che in gergo matematico indica l'approssimazione di un numero e che per l'app di Meta etichetterà l'assenza del contatto in rubrica. Quando invece lo stato sarà pubblicato da un contatto salvato, il numero non verrà mostrato, proprio come accade ora.

Al momento non è ancora chiaro quando l'aggiornamento verrà esteso a tutti gli utenti, ma secondo il portale dovrebbe essere questione di tempo.

Più pubblico ma con controlli di privacy

L'ampliamento della visibilità non dovrebbe tradursi in un aumento di contenuti indesiderati. Il sistema, infatti, tiene conto solo delle interazioni recenti tra utenti e funziona direttamente sul dispositivo senza archiviare un registro centrale delle attività. Inoltre resta sempre possibile nascondere gli aggiornamenti di chi non interessa, senza bloccarlo, o segnalarli se ritenuti inappropriati.

La condivisione con numeri non salvati avviene quando sono attive le opzioni di privacy "I miei contatti" o "I miei contatti tranne…". Chi desidera limitare la visione a un gruppo ristretto può invece selezionare "Condividi solo con" e scegliere manualmente i destinatari. Se le interazioni con un numero cessano, l'accesso agli stati viene revocato automaticamente.