WhatsApp spiega come nascondere la nostra biografia: il messaggio agli utenti sulla sezione Info
Da qualche tempo WhatsApp ha cominciato a inviare comunicazioni dirette ai suoi utenti. Non arrivano a tutti subito, non arrivano a tutti sempre e a volte non sono nemmeno aggiornamenti. Da quello che stiamo vedendo però sono comunicazione utili per conoscere meglio le funzioni dell’app. Occhio solo alle truffe: i messaggi ufficiali arrivano solo dall’account WhatsApp con la spunta blu.
L’ultima comunicazione arrivata agli utenti riguarda la privacy. Nello specifico la privacy della sezione Info, quella che è diventata una piccola biografia. Uno spazio in cui possiamo comporre un testo di pochi caratteri, emoji comprese. La sezione Info può essere pubblica: possono vederla tutte le persone che hanno il vostro numero. Oppure può essere schermata da qualche livello di privacy.
Nella comunicazione mandata a tutti “Applica il livello di riservatezza che desideri alla tua sezione Info” è spiegato a tutti gli utenti come fare. Addirittura dal messaggio c’è un link diretto per aggiustare tutti i parametri.
- Andate su Impostazioni
- Andate su Privacy
- A questo punto potete vedere i livelli di privacy di tutte le vostre impostazioni
- Scegliete Info
- Selezionate quello che preferite
- Se volete escludere qualcuno andate su “I miei contatti eccetto…”
- Da qui potete selezionare direttamente dalla rubrica chi non volete
Le altre impostazioni per la privacy su WhatsApp
Sempre nella sezione Privacy, WhatsApp offre agli utenti la possibilità di aggiustare anche la visualizzazione di altri parametri:
- Ultimo Accesso
- Immagine del profilo
- Stato
Sempre qui potete anche scegliere il tempo entro cui gli altri utenti possono leggere i vostri Messaggi Effimeri. E potete anche attivare l'opzione Lucchetto Chat. È un'opzione che permette di schermare le chat sul nostro smartphone dietro una password: in questa guida vi spieghiamo come attivarla.