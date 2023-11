Ora su WhatsApp puoi usare un Codice Segreto per nascondere le chat a chiunque Codice Segreto è una nuova opzione dell’app di messaggistica sviluppata da Meta. Ora è possibile nascondere le conversazioni protette da Lucchetto Chat dalle ricerche: per trovarle l’utente dovrà mettere una password specifica nella barra di ricerca.

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

WhatsApp ha lanciato una nuova funzione. Questa volta non parliamo di anticipazioni, leak pubblicati su qualche blog di settore o annunci a metà. Secondo il blog ufficiale della piattaforma la nuova funzione sarà attiva già da oggi. Si chiama Codice Segreto e permette di nascondere le chat protette dalla funzione Lucchetto Chat, un'opzione introdotta a gennaio. Fondamentalmente Lucchetto Chat è una password secondaria. Sulle conversazioni che si vogliono tenere riservate si può applicare un blocco: per vederle bisogna inserire una password diversa da quella usata per sbloccare lo smartphone. Esattamente come per le chat archiviate, c’era però un problema legato a questa funzione.

Come nascondere le Lucchetto Chat dalla ricerca

Fino a oggi quando si andava nella barra di ricerca si trovava una cartella con tutte le conversazioni a cui era stata applicata la funzione Lucchetto Chat. Questo poteva essere un problema: chi vuole bloccare una conversazione da occhi indiscreti magari non vuole fare sapere nemmeno l’esistenza di quella conversazione. Ora per trovare la cartella con le conversazioni protette da Lucchetto Chat si dovrà digitare un Codice Segreto direttamente nella barra di ricerca. Solo così verranno visualizzate le cartelle con le chat oscurate da un codice. Certo, il modo migliore per proteggere queste conversazioni è comunque quello di tenere per voi l’accesso allo smartphone.

META | Il nuovo codice segreto di WhatsApp

Questa funzione, scrive Meta, verrà implementata in tutto il mondo: “Siamo felici che la community stia apprezzando Lucchetto Chat e speriamo che il codice segreto possa rendere questa funzione ancora più utile. Il codice segreto sarà disponibile da oggi e nei prossimi mesi verrà implementato in tutto il mondo. Siamo felici di continuare a introdurre nuove funzioni per aiutare le persone a proteggere la propria privacy su WhatsApp”.