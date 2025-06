video suggerito

WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone dal 1° luglio 2025: la lista completa L’app di messaggistica aggiorna i requisiti di sistema e interromperà il supporto su otto modelli datati, tra Android e iPhone. Ecco come salvare le chat prima di perdere l’accesso su WhatsApp. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire dal 1 luglio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su otto modelli di smartphone, su questi dispositivi non sarà quindi possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica. Non è la prima volta che accade: WhatsApp effettua regolarmente una revisione della compatibilità, i dispositivi più vecchi potrebbero infatti non supportare gli aggiornamenti più recenti. Inoltre, l'app sta investendo in nuove funzioni per migliorare la sicurezza e prevenire attacchi informatici che potrebbero compromettere i dati degli utenti.

Non solo. Meta sta sviluppando nuove funzionalità per WhatsApp, puntando in particolare sull'integrazione dell'intelligenza artificiale. A dicembre, ad esempio, è stata lanciata una versione ufficiale di ChatGPT utilizzabile direttamente all'interno dell’app. A giugno è arrivata anche una nuova funzione per generare immagini direttamente sull'app utilizzando il chatbot di OpenAI.

La lista degli smartphone che non saranno supportati da WhatsApp

Le modifiche ai sistemi operativi comporteranno la fine del supporto per alcuni modelli di smartphone più datati. Tra i marchi ci sono Samsung, Motorola e anche Apple. Sia l'hardware, sia il sistema operativo di questi modelli è troppo vecchio per supportare le nuove funzioni. Ecco quali sono gli smartphone su cui WhatsApp smetterà di funzionare a partire dal 1° luglio:

Leggi anche Perché gli Stati Uniti vogliono cancellare WhatsApp dopo l'attacco in Iran

Android:

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G 1a gen

Huawei Ascend Mate 2

iOS:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6

Si tratta del terzo blocco di compatibilità previsto da WhatsApp nel 2025: già a gennaio e maggio l’app aveva smesso di funzionare su altri modelli più datati.

Come salvare le chat prima che WhatsApp smetta di funzionare

Chi utilizza uno dei modelli interessati può salvare le proprie conversazioni effettuando un backup prima che WhatsApp smetta di funzionare. Per farlo, è sufficiente aprire l’app, andare su Impostazioni > Chat > Backup delle chat e selezionare Esegui backup.

Tuttavia, il tempo sta per scadere: presto non sarà possibile inviare o ricevere messaggi su WhatsApp su questi modelli di smartphone. In questo caso, l’unica soluzione è valutare l’acquisto di uno smartphone più recente compatibile con l’app.